啟鑽苑單位遭淋紅油追數　狂徒揚言淋全層　鄰居：明目張膽恐嚇

鑽石山啟鑽苑有住戶懷疑欠債，被淋紅油追數，更殃及池魚導致鄰居同被淋油。《香港01》接獲讀者提供涉事樓層照片，見到最少3個單位被淋紅油，單位外更有疑由追數狂徒貼出的字條，揚言若欠債人「再唔面對，下次6樓全層，全部淋晒」。



讀者指今次已非涉及財務糾紛的單位首次被淋紅油，認為情況「好嚴重，淋到成條走廊都係」，更指疑犯揚言要淋全層紅油是「明目張膽嘅恐嚇」；又稱管理公司未足妥善處理事件，「係唔係要出咗事先會加強保安」。警方證實接獲報案，列作「刑事毀壞」調查。《香港01》正向啟鑽苑管理公司查詢事件。



涉及財務糾紛的單位被淋紅油及貼上追數字條。（徐先生提供）

讀者徐先生向《香港01》表示，他剛搬入上址一個月，而涉及財務糾紛的單位兩星期前亦曾被淋紅油。他昨日回家時，赫見自己的單位與另一個單位，遭「殃及池魚」被貼上追債單張及被淋紅油，他曾向管理公司查詢事件，惟對方回覆稱該屋苑「有5個入口」、又「冇閉路電視」，指「冇證據拉唔到人」，會加強保安。

從徐先生提供照片可見，被指欠債的單位大門外、牆身和地面均有新舊紅油痕跡；相鄰兩個單位牆身及鐵閘亦被淋油，地上已鋪上紙皮，屋外被貼上追債字條，寫上「欠債還錢，天公地道，再唔面對，下次X樓全層，全部淋晒」，並留下一個「解決電話」號碼。

對於無辜遭殃，徐先生斥追債者「冇可能淋人鄰居，仲要搞晒全層」，認為狂徒揚言騷擾其他住戶，是「明目張膽嘅恐嚇」。他指曾要求管理公司將鐵閘重新上色，惟對方稱此為「我哋（住戶）自己責任」，指鐵閘外牆非管理公司負責範圍；徐則稱自己了解過閘門非家居保險承保範圍，故認為鐵閘不屬家居範圍，不應由住戶自行處理。

涉及財務糾紛的單位被淋紅油及貼上追數字條。（徐先生提供）

警方表示，昨日（15日）晚上9時41分接報，鑽石山啟鑽苑一住戶回家時，見門外貼上追債單張及被淋紅油。案件列作「刑事毀壞」，交由黃大仙警區刑事調查隊第6隊跟進。