海關截遠洋船揭陶瓷掩飾$7000萬電子零件　圖走私天津逃稅$700萬

海關今本月4日破獲一宗遠洋船走私案，在一艘由香港前往天津的遠洋船，發現一個報稱載有陶瓷工藝品的貨櫃，內藏大量未列艙單電子零件，包括實驗室儀器、電腦配件、集成電路、光碟機和電路板等，市值約7,000萬港元。 海關指，不法分子利用已解散的公司作寄件人登記，試圖逃避偵查；相信若貨物成功走私往內地，能逃稅高達約700萬港元。



X光影像藍框位置顯示密度較淺，相信為陶瓷工藝品；紅圈位置密度較深，則為走私物品。（蔡正邦攝）

海關港口及海域科人員聯同海關有組織罪案調查科，於4月4日展開聯合行動，打擊海上走私活動，鎖定一個由香港出口往天津、報稱載有陶瓷工藝品的40呎海運貨櫃。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察黎子康指，人員對貨櫃展開X光檢查的時，發現有可疑影像。X光影像深淺不一，顯示櫃內貨物排列比較凌亂及不一致。當中貨櫃上方有淺色部分，顯示密度較低，與報稱的陶瓷工藝品的輪廓符合。惟在貨櫃中間及深處，則有呈長條狀及深色的可疑陰影，與陶瓷工藝品不相符。 因此海關相信貨櫃內藏走私貨物，遂將案件交由海關有組織罪案調查科作跟進調查。

香港海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒（左） 及 港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察黎子康（右）交代案件。（羅敏妍攝）

香港海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，經海關人員初步點算，檢獲的未列艙單貨物包括實驗室儀器、電腦配件、集成電路、光碟機和電路板等，市值超過7,000萬港元。案中走私分子將未報關的電子貨物，收藏在已報關的陶瓷工藝品底層，企圖魚目混珠。同時，不法分子將一些已經解散的公司登記為寄件人，以逃避海關偵查。 但香港海關會運用風險管理和精準的情報分析，打擊不同類型的走私活動。

胡雪兒表示，由於內地對電子貨物的需求殷切，因此不法分子嘗試將貨物走私到內地，一旦成功，將能夠逃稅約700萬港元。案件仍在調查中，海關不排除會有人被捕。

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根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單的貨物即屬違法，一經定罪，最高可別判罰款港幣200萬元及監禁7年。市民以身試法。最後，如果市民有任何有關走私活動的舉報，可以致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過海關舉報罪案專用電郵 crimereport@customs.gov.hk或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報任何類型的違法活動。