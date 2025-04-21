警復活節假拘34人最細13歲　涉狂亂駕駛販毒等　檢多款毒值$17萬

警方表示，西九龍總區在4月19日晚至4月20日凌晨，進行代號「星軌」反罪惡行動，特別針對復活節長假期間，在西九龍娛樂場所一帶，重點打擊涉及使用車輛的罪案。警方在區內多個地點設置路障，檢查可疑車輛，進行反罪惡巡邏，亦巡查了多間酒吧和夜總會。行動中，警方共檢獲約17萬元毒品，並拘捕34人，年齡介乎13至71歲。



「星軌」行動期間，發生一宗狂亂駕駛案，兩名警員受傷。該輛白色電動車涉嫌狂亂駕駛約14公里，最終在沙田黃竹洋街口迎頭撞上一輛警車被截獲。車上3男1女，當場被捕；警方其後於車上檢獲大量毒品，其中包括大麻毒品，太空油毒品、可卡因及毒郵票等。

警方於整個行動中，檢獲大麻朱古力、大麻油、大麻糖、大麻草、大麻花、可卡因、「冰」毒、太空油煙彈及毒郵票等，總市值約17萬元。（黃學潤攝）

西九龍總區警察機動部隊警司余願欣交代案情指，警方於整個「星軌」行動中，共檢獲38罐重約4公斤懷疑大麻朱古力、47支重約一公斤大麻油、113克大麻糖、29克大麻草、5克大麻花、5克可卡因、21克「冰」毒、19粒太空油煙彈，以及345枚、約重8.1克的毒郵票。毒品的總市值大約17萬元；而檢獲的違禁武器包括伸縮棍、摺刀和鐵蓮花。

行動期間，警方拘捕22男12女（13至71歲），其中5名是非華裔人士，他們分別涉嫌販運危險藥物、管有危險藥物、狂亂駕駛、管有違禁武器、管有攻擊性武器等罪行。當中3男1女涉及4月20日發生的一宗「狂亂駕駛」案，案中一輛私家車未有按警方指示於路障前停車。另外，5男2女為被通緝人士。

其中一名被捕男子已被控一項「管有違禁武器」罪及一項「在公眾地方管有攻擊性武器」罪，案件已於今日（21日）在屯門裁判法院提堂。其餘被捕人仍被扣留調查或已獲准保釋候查。

警方於整個行動中，檢獲大麻朱古力、大麻油、大麻糖、大麻草、大麻花、可卡因、「冰」毒、太空油煙彈及毒郵票等毒品，總市值約17萬元。（黃學潤攝）

西九龍總區交通部署理總督察鄭皓銘稱，在「星軌」行動期間，警方在西九龍區內多個地點設置大型路障，檢查可疑車輛，並這些路障中，共拘捕7男2女（16至40歲）。他們涉及的罪名包括販運危險藥物、管有危險藥物、藏有工具可作吸食毒品用途、狂亂駕駛、醉後駕駛。而其中一名被捕男子亦是一名被通緝人士。據了解，被通緝男子因一宗盜竊罪及違反法庭擔保條件而被通緝。

檢獲的違禁武器包括伸縮棍、摺刀和鐵蓮花。（黃學潤攝）

行動中，警方亦截獲3部涉嫌非法改裝的車輛，有關車輛已被扣押在九龍灣汽車扣留中心，作進一步檢驗。鄭續指，與毒品案有關的被捕人士，為一名16歲少女，她涉嫌藏有懷疑含有依托咪酯成分的電子煙，即俗稱「太空油」的電子煙。警方非常關注青少年涉及濫藥的情況，並會加強執法，打擊與毒品相關的罪行。

油尖警區重案組高級督察崔炳熙表示，在「星軌」行動期間，發生一宗狂亂駕駛案導致兩名警員受傷，他指案件性質極其嚴重，警方對此高度關注。事發當日、即昨日（20日）凌晨約5時許，西九龍機動部隊、西九龍交通部和油尖警區警員，在尖沙咀漆咸道南近柯士甸路交界設置路障。其間發現一輛行駛中的白色電動私家車行跡可疑，警方隨即指示該車輛在路障內停下接受搜查。

警員當時在車內發現一名男子在司機位置，一名女乘客在前座乘客位置，以及兩名男子在後座乘客位置，但該車輛停泊在路障內不久後，突然加速離開，往新界方向逃去。西九龍交通部警員隨即尾隨展開追截。在追捕期間，涉事私家車沿公主道穿過獅子山隧道，通往沙田方向，其中途經沙田路、火炭路、貴地街，共狂亂駕駛約14公里，亦多次超速及違反交通標記和交通燈指示。

「星軌行動」期間發生一宗狂亂駕駛案，警方共拘捕車上3男1女，並檢獲逾14萬元毒品。（黃學潤攝）

崔炳熙續指，該私家車最終在沙田黃竹洋街口迎頭撞上一輛警車後被攔截，車上3男1女(20至23歲），當場被警員制伏。經警方調查，男司機的酒精呼氣測試超標，而在車內前座位置和車尾箱位置，搜出大量違禁毒品，包括大麻朱古力、大麻油、大麻糖、大麻、可卡因，以及345張毒油票，總值約14.7萬元。

警方以狂亂駕駛、酒後駕駛拘捕涉案男司機，而司機及另外2男1女乘客亦一同以販運危險藥物罪被捕，4人現被警方扣留調查。據悉，涉案男司機有黑社會背景。事件中，共有兩名警員受傷，分別是頸部受傷和右膝受傷，兩名警員於沙田威爾斯親王醫院接受治療，情況穩定，其後已經出院。

警方於整個行動中，檢獲大麻朱古力、大麻油、大麻糖、大麻草、大麻花、可卡因、「冰」毒、太空油煙彈及毒郵票等毒品，總市值約17萬元。（（黃學潤攝）

警方表示，案件涉及多種毒品，涉案人士罔顧道路使用者的安全，導致撞上一輛警車，警方對涉案人士的行為表示嚴厲譴責。此外，案件涉及大量含大麻素的產品，警方希望提醒市民，尤其是青少年，任何含有大麻或大麻素（即THC）的產品，或者近年興起的「太空油」（即依托咪酯），均屬於香港法例第134章《危險藥物條例》管控的危險藥物。

警方重申，任何管有大麻、大麻素或依托咪酯的產品，均受該條例監管。販運危險藥物是極其嚴重的罪行，市民切勿以身試法。

政府已於2025年2月14日將依托咪酯列為毒品。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運和製造有關毒品，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元；而管有和服用這些毒品，最高刑罰可被判處監禁7年及罰款100萬元。