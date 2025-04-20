海關機場拘45歲抵港男揭體內藏毒　暫排出86粒可卡因值約$61萬

海關在機場偵破一宗入境旅客體內藏毒案，一名45歲男旅客前日（18日）從牙買加蒙特哥貝、經德國法蘭克福和卡塔爾多哈飛抵本港。關員替其清關時發現有可疑，懷疑他體內藏有毒品，將他帶往醫院檢查後，醫生確認他體內藏有異物，關員隨即將其拘捕。



截至今日（20日）晚上8時，被捕男子已從體內排出86粒、共重約770克懷疑可卡因，估計市值約61萬元。該名男子已被控以一項販運危險藥物罪名。



截至今日（20日）晚上８時，被捕男子從體內排出86粒、共重約770克懷疑可卡因，估計市值約61萬元。（海關提供）

海關表示，會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。