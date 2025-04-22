旺角襲擊案｜七旬婦遭「兜鎚窩面」一度昏迷　事隔兩月警拘31歲男

《香港01》早前報道，今年2月底一名72歲老婦在旺角道，突遭一名陌生男「兜鎚窩面」襲擊，仰天倒地一度昏迷。警方今日（22日）表示，經追查後，今早在大角咀拘捕一名姓葉（31歲）涉案男子，他已被暫控一項「襲擊致造成身體傷害」罪，明早（23日）在西九龍裁判法院提堂。



女事主頭部受傷浴血，一度昏迷，幸送院後回復清醒。（傷者女兒呂小姐提供）

警方表示，油麻地分區警署於2月22日接獲一名47歲女子報案，指其72歲母親於2月21日下午約5時，在旺角道24號對開，被一名男子以手襲擊。她臉部及手部受傷，昏迷被送往廣華醫院，其後回復清醒。

旺角警區刑事調查隊第10隊接手追查後，今日（4月22日）上午在大角咀拘捕一名姓葉（31歲）本地男子，他已被暫控一項「襲擊致造成身體傷害」罪，案件將於明日（23日）上午，在西九龍裁判法院提堂。

▼事主呂老太受訪▼



七旬婦旺角被兜鎚窩面一度昏迷 親述經過：好恐怖！無端端打我！

呂老太憶述事件猶有餘悸。（黃偉民攝）

案中事主呂老太早前接受《香港01》訪問，她憶述事發當日獨自在旺角購物，準備坐巴士時，上前向車長查詢路線是否正確，此時一名男子靠近：「 嗰個人行過嚟，我以為佢上車，就退後一步，跟住佢就揮拳過嚟打我，跟住我就瞓喺地昏迷咗，去咗廣華醫院，醒嚟已經個女喺旁邊。」

呂老太哽咽說：「我覺得呢個社會好恐怖，一個老人家，我唔識你、又冇阻住你，做咩無端端打我？係咪先？我都唔識你，分分鐘畀你打死都有份呀！係咪先？」說時難掩內心的恐懼。她又感激各方伸出援手：「多謝佢哋救我囉！我睇返，好多人救緊我，好多謝佢哋，救傷員呀、街坊報警，同埋巴士司機。」

呂老太示範當日遭對方迎面打一拳。（黃偉民攝）

▼呂老太遇襲片段▼



天眼｜旺角老婦跌傷竟因被狂徒「兜鎚窩面」 女兒緝兇籲提供資料