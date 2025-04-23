旺角單位變毒窟　警檢多款毒品值$5000拘四人　案件今日提堂

警方表示，旺角警區特別職務隊根據線報及經深入調查，昨日（22日）在區內進行打擊毒品行動，突擊搜查亞皆老街一個單位。



警方拘捕涉案男子。（警方提供）

警員在該單位內共檢獲約4.5克懷疑氯胺酮、約兩克懷疑海洛英、約1.1克懷疑可卡因、約0.1克懷疑冰毒、兩粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食毒品的工具，包括冰壼、錫紙及打火機，行動中檢獲的毒品總市值約5,000元。

警員拘捕該單位內一名41歲本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；單位內另外兩名本地男子和一名本地女子，年齡介乎31至53歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。

警方拘捕涉案男女。（警方提供）

該名41歲本地男子已被控一項「經營毒窟」罪及一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日（23日）早上在西九龍裁判法院提堂。其餘被捕人則現正被扣留調查。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年，警方呼籲市民切勿以身試法。