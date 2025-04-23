長沙灣狂亂駕駛︱警查天眼起回平治拘兩男　檢錘仔及他人證件等

長沙灣上周四（17日）發生一宗狂亂駕駛案，深盛路8號一輛平治私家車，拒絕警方截查，其後加速撞向前方兩輛私家車後逃去。警方今日（23日）交代案情表示，經翻查大量閉路電視片段及根據熱心市民提供的資料後，確認涉事車輛停泊在青衣一商場停車場內；及至4月19日傍晚採取行動，拘捕兩名涉案男子，成功起回該通緝車輛，並在車內檢獲兩把錘仔、一張屬於他人的身份證，以及他人的建造業工人註冊證和安全訓練證明書，同時確定涉事車輛被套上假牌。



警方於車內檢獲錘仔、屬於他人的身份證，以及他人的建造業工人註冊證和安全訓練證明書。（羅日昇攝）

深水埗區刑事調查隊第九隊督察呂澤鈞稱，深水埗警區交通部人員於上周四（17日）上午約10時，在長沙灣深盛路進行打擊交通違規行動期間，發現一輛可疑私家車停泊在深盛路8號對開。人員上前查問期間，司機拒絕合作，並將私家車駛離深盛路，往興華街西方向逃去。

呂續稱，人員在長沙灣興華街西與深旺道交界發現涉事車輛。該司機發現警方後，不顧其他道路使用者的安全及警務人員的安危，繼續加速撞向前方兩輛私家車。其間人員使用警棍敲打車輛車窗，司機不但沒有理會警員指示停車，更駕駛私家車沿興華街西逃去。事件中導致兩名市民受輕傷，他們被送往明愛醫院治理。

涉事平治私家車車頭有多處損毀。（羅日昇攝）

及後，警方翻查大量閉路電視片段，包括政府最新安裝的閉路電視系統，並收到熱心市民提供資料，確認涉事車輛為通緝車輛，停泊在青衣一帶的商場停車場內。警方於兩日後，即4月19日傍晚，在青衣區內採取行動，以涉嫌「狂亂駕駛而傷人」、「阻礙警務人員執行職務」、「偽造文件」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「藏有攻擊性武器」、「藏有他人身份證」及「盜竊」等罪，拘捕兩名分別為姓鍾（31歲）及姓方（30歲）男子，並成功起回該通緝車輛。

呂澤鈞續指，人員在該私家車內搜獲兩把錘仔、一張屬於他人的身份證，以及他人的建造業工人註冊證和安全訓練證明書。警方經深入調查後，發現該車輛的司機並未持有任何有效的駕駛執照，同時確定涉事私家車被套上假牌。據了解，鍾男無業，方男則報稱為運輸工。

鍾男已被暫控上述控罪，案件將於星期五（25日）早上在西九龍裁判法院提堂。至於方男則獲准保釋候查，將於5月中旬向警方報到。

涉事平治私家車被套上假牌。（羅日昇攝）

呂澤鈞表示，就本宗狂亂駕駛案件導致兩名市民受傷，警方嚴厲譴責違例人士罔顧法紀的行為。對於所有罔顧其他道路使用者生命財產以及警務人員安危的行為，警方必定會嚴正執法，絕不姑息。

警方強調，故意阻攔或妨礙正在執行職務的警務人員屬嚴重罪行，一經定罪可被判處監禁2年，市民切勿以身試法。

深水埗區刑事調查隊第九隊督察呂澤鈞交代案情。（羅日昇攝）

案發於4月17日早上近10時，網上早前流傳一段片段，可見白色平治私家車被困在興華街西左線的車龍之中，兩輛私家車阻塞前路，同時一輛警方衝鋒車停在毗鄰中線，警笛聲一直鳴響，有警員下車疑欲上前調查。

其後，車龍最前方的車輛開始前行，平治趁機加速，在警員面前切入中線，往美孚方向高速揚長而去，其間傳出車胎與地面磨擦的刺耳聲音。片中可見，該輛平治車頭燈損毀，車頭蓋微微摺起，片中曾有童聲稱「撞車喇喎前面」，另一童則問「邊架？」。

狂亂駕駛私家車逃走時，撞到另外兩輛私家車。警員在場處理事件。（網上圖片）

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