海關破網上冒牌找換店騙案　男子賣戶口洗黑錢1000萬　判囚54個月

一名本地男子涉嫌於2021年4月至6月期間，提供其銀行戶口予不法份子，清洗合共1000萬元犯罪得益。海關經深入調查之後，2022年8月根據《有組織及嚴重罪行條例》拘捕該名男子。同年11月，正式落案起訴被告兩項「洗黑錢」罪，今日（24日）他在區域法院被裁定兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（「洗黑錢」）罪名成立，判囚54個月。



2021年12月，海關人員在調查一宗無牌經營金錢服務的案件期間，發現有人利用社交平台設立虛假專頁，冒充持牌找換店向市民提供匯款服務。騙徒以優惠的匯率作為招徠，吸引顧客。

有市民誤信假專頁，將款項轉帳到指定的銀行戶口之後，騙徒隨即失去聯絡。海關接獲舉報，追查有關的收款銀行戶口，發現該銀行戶口在2021年4月至6月短短兩個月期間，有頻繁的交易紀錄和大量來歷不明的資金，當中亦包括受害人被騙的款項，涉及的金額高達港幣1000萬元。

一名本地男子涉嫌於2021年4月至6月期間，提供其銀行戶口予不法份子清洗合共1000萬元犯罪得益。案件於今日在區域法院判刑。（資料圖片/黃浩謙攝)

經過海關深入調查之後，發現該銀行戶口屬於一名本地男子，該名男子為了換取金錢報酬，將兩個的個人銀行戶口賣出給不法份子，而被賣出的戶口就被用作「洗黑錢」，因此海關人員在2022年8月根據《有組織及嚴重罪行條例》拘捕男被告，同年11月，正式落案起訴被告兩項「洗黑錢」的罪名。

被告早前在區域法院被判兩項「洗黑錢」的罪名成立，今天（24日）被判處監禁54個月。海關對法庭今次的判決表示歡迎，認為判刑能夠反映案件的嚴重性，構成足夠的阻嚇作用。

海關金錢服務監理科金錢服務調查課督察黃佩琪交代案情。（羅日昇攝）

就近日網上出現許多聲稱能夠幫人匯款的社交平台網頁，海關呼籲市民，千萬不要因優惠匯率，而光顧無牌的金錢服務經營者。如有懷疑可以到海關的網頁核實金錢服務者的身份和牌照情況。

另外海關亦提醒市民，不要因一時貪念，借出或者授出個人銀行戶口以及電子錢包，因「洗黑錢」是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高刑罰可被判處罰款500萬元及入獄14年。任何人無牌經營金錢服務即屬違法，一經定罪，定罪最高刑罰可被判處罰款100萬元及入獄2年，如果市民發現有任何懷疑經營的金錢服務或洗黑錢的活動，可透過海關24小時熱線182 8080或者電郵至crimereport@customs.gov.hk向海關作出舉報。