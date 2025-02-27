6男女借出銀行戶口助洗黑錢$5500萬　罪成被加刑囚26.5至36.5個月

4女2男涉嫌於2016年至2019年期間，提供自己的銀行戶口予騙徒清洗合共5,500萬元犯罪得益。5人承認洗黑錢罪，1人經審訊後定罪，今日（27日）在區域法院被判罪名成立。法庭批准警方的申請，加重各被告四分之一刑期，6人最終被判監26.5至36.5個月。警方指，部分人承認收取數千元報酬，將自己的銀行戶口賣予不法之徒。



港島總區重案組2A隊主管高級督察陳敬樂（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）交代案情。

港島總區重案組2A隊主管陳敬樂高級督察交代案情指，警方於2018年進行一個情報主導的行動，成功搗破一個網上購物騙案的本地集團，一共拘捕8名團伙成員。涉案團伙牽涉共43宗不同類型的網上購物騙案，受害人在不同的網上購物或社交平台接觸騙徒購買演唱會門票、主題公園門票、月餅券等，並按照騙徒指示轉賬至指定銀行戶口。惟受害人付款後，並無收到貨物，而騙徒亦隨即銷聲匿跡。43宗案件的受害人總共損失超過17萬元。

警方調查發現43名受害人一共轉賬到其中6名被捕人士的銀行戶口。經深入調查及審視相關銀行文件後，警方發現6名傀儡戶口持有人，除案中的犯罪得益外，亦於2016年6月至2019年6月期間，利用一共7個傀儡戶口清洗大量不明來歷的黑錢，高達5,500萬元。

索取律政司法律意見後，警方於2022年下旬正式落案起訴6名被捕人一共7項洗黑錢或串謀洗黑錢罪。被捕人包括4女2男，現時年紀介乎34至73歲，報稱無業、退休人士、裝修工人及美容師等。

港島總區重案組2A隊主管高級督察陳敬樂交代案情。

較早前，其中5名被告已經認罪，餘下一名被告人經審訊後被定罪。警方指，在警誡下，已有被告承認收取數千元報酬，將自己的銀行戶口賣予不法之徒。其中一名被告之前更無任何刑事紀錄，他為了卑微的報酬，最終要面對刑責， 留有案底。

為進一歩打擊以傀儡戶口洗黑錢的活動，以及加強阻嚇性，警方較早前向法庭申請加刑，並被法庭接納。今日法庭在審視相關資料後，決定將刑期加重四分一，6名被告最終被判處監禁26.5至36.5個月。

財富情報及調查科高級督察申文燕強調，市民如租、借、賣銀行戶口予其他人使用，而該個戶口被不法分子用作處理贓款，就有機會干犯洗黑錢罪。有見使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，警方就涉及傀儡戶口的案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。

以今日的案件為例，4女2男因將戶口售予他人用作清洗黑錢，被法庭加刑7.5至12個月。 由2023年10月至今年2月27日，已有59人因租借賣戶口，被法庭定罪後加刑，刑期分別增加3至14個月不等。

財富情報及調查科高級督察申文燕交代案情。

警方必須強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，但傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

除了大型的執法行動，財富情報及調查科亦於預防「洗黑錢」方面做了不少教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢的訊息，又透過社交媒體平台、公私營機構及政府部門合作，在不同商場、街市，以及巴士車身等平台展示反洗黑錢海報，亦於電台及電視台節目時段宣揚反洗黑錢訊息。警方希望透過不同途徑提醒市民保護個人戶口的重要性，並緊記「銀行戶口，唔租，唔借，唔賣! 」