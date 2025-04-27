新蒲崗買包男精神不振惹疑　揭Tesla藏太空油煙彈及可卡因被捕

今日（27日）上午11時14分，警察衝鋒車途徑新蒲崗爵祿街17號，巡邏時發現一名買麵包的20餘歲男客人精神不振，且形跡可疑，於是將他截停及搜身。



警員在買包男身上發現車匙，於是要求他帶警員到其Tesla私家車作進一步調查。警員發現Tesla車身損毀，車頭又塞滿告票，於是上車搜查。警員在車內尋獲太空油毒品及可卡因，買包男涉嫌販毒當場被捕。



Tesla車上檢獲可卡因及「太空油毒品」的煙彈。（鄭嘉惠攝）

警方指東九龍總區衝鋒隊人員在爵祿街17號進行反罪惡巡邏期間，發現23歲姓劉男子形跡可疑，遂上前截查。經初步調查，人員在劉男停泊在上址對開的私家車上檢獲共約29克懷疑可卡因及60顆懷疑含有液態依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）的煙彈，市值共約4.1萬元。劉男涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第六隊跟進。

一名買麵包的男子精神不振，且形跡可疑，警員於是將他截停及搜身。（鄭嘉惠攝）

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。