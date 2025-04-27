粉嶺奪命車禍｜七旬死者兩段婚姻子女滿堂　胞弟嘆：唔好彩囉

粉嶺昨晚（26日）發生的奪命車禍，一名姓劉（77歲）老翁，獨自挨在龍馬路與龍峻路交界鐵欄時飛來橫禍，遭一輛直剷行人路的SUV撞到捲入車底慘死。劉翁的舊街坊對慘劇議論紛紛，慨嘆 ：「好慘，飛來橫禍，走咗都唔知咩事。」



死者胞弟今午在姪子姪女通知下得悉死訊，他指昨晚看過新聞報道後，已心感不妙，「我睇電視都睇到，我都估估下㗎喇，都有9成係佢㗎喇。」事後慨嘆：「意外啲嘢好難講，唔好彩囉，大家都唔想。」



案發於昨晚（27日），涉事SUV車頭嚴重損毀。（梁偉權攝）

胞弟表示，兄長早年於水務署任職，與他同住橫台山一村屋。哥哥婚後育有兩子兩女，子女均已出身；離異後再與一名內地女子結婚，育有一名剛成年的兒子。據了解，死者兩段婚姻均觸礁，其後獨居皇后山邨公屋。兄弟二人近年亦甚少聯絡，上一次見面飲茶已是一、兩年前，「自從佢搬咗去粉嶺已經少咗（飲茶）。」

今午，胞弟接獲姪子女通知，知悉兄長命喪輪下，哥哥的身後事由姪子女處理。他指其實昨晚已從新聞報道略知一二，「我睇電視都睇到，我都估估下㗎喇，都有9成係佢㗎喇。」對於意外，他無奈嘆謂 :「意外啲嘢好難講嘅，大家都唔想。」又直言沒有憎恨涉事司機，但指「開快車固然係唔啱啦，但佢（胞兄）遇到意外，當唔好彩囉。」

粉嶺奪命車禍｜生死瞬間舊街坊震驚 慨嘆：好慘，走咗都唔知咩事

死者胞弟無奈稱：「意外啲嘢好難講㗎喎，唔好彩囉，大家都唔想。」（王譯揚攝）

事發昨晚7時25分，指一輛私家車沿龍馬路，駛至龍峻路交界近皇后山一號對開，懷疑自炒，一名男途人捱撞及捲入車底。消防到場後，男途人仍然被困車底，其後獲救出，由救護車送往北區醫院搶救，至晚上約8時半證實不治。

網上圖片可見，私家車掃毀一排路邊鐵欄，車頭嚴重損毀，大批消防到場協助，有消防員跪在地上，用電筒照射車底，探身捐車底施援。有消防員以金屬切割器鎅開車身，火花四濺。傷者被救出後，失去意識陷入昏迷，旁邊有消防員以布遮掩。

▼事發一刻車CAM片段▼

身穿白衫的男事主原本站在站在行人路轉角處，依傍著欄杆一段時間。（讀者提供）

有讀者提供事發一刻車cam片段，行人路不時有途人經過，而身穿白衫的男事主已站在行人路轉角處，依傍著欄杆一段時間。涉事SUV沿龍馬路往龍躍頭方向行駛，駛至近龍峻路時懷疑失控，先鏟上路邊鐵欄，車頭翹起並撞飛路牌，繼而撞倒白衫男，旁邊另一男途人則避過一劫。

意外後，SUV上一名男司機離開駕駛座，在後座抱起一名幼童，與一名女子離開車廂。女子與小童站在行人路等候，男子則先走回SUV取出物件交予兩人，之後再走回SUV旁。

▼消防救人片段▼