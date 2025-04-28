海關截兩遠洋船貨櫃檢$400萬走私貨　包括小型電器及印刷電路板等

海關於4月11日及17日，偵破兩宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，檢獲市值共約400萬元懷疑走私貨物。海關透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，遂部署執法行動，鎖定兩個原定由香港出發、經遠洋船分別運往伊拉克及馬來西亞的可疑貨櫃查驗。



海關於上述日期，檢查兩個分別報稱載有鞋、衣服及袋、以及金屬、銅和集成電路零件的貨櫃。經查驗後，關員在貨櫃內檢獲大批懷疑走私家庭用品、小型電器、廚具及印刷電路板等。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。



海關檢獲大批懷疑走私家庭用品、小型電器、廚具及印刷電路板等，市值約400萬元。（海關提供）

海關檢獲大批懷疑走私家庭用品、小型電器、廚具及印刷電路板等，市值約400萬元。（海關提供）

海關強調，一直全方位積極打擊各類走私活動，執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。