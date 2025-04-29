機場海關截4走私旅客　共檢$58萬私煙等　判囚4至6個月及罰款

海關於2月28日及3月3日，在機場分別截查兩名抵港男旅客及兩名抵港女旅客，年齡介乎28至37歲，並在他們的個人行李內，共檢獲約13.8萬支未完稅香煙及約7,400支另類吸煙產品，市值總共約58.8萬元，應課稅值總共約45.6萬元。



該4名抵港旅客因進口未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》和《進出口條例》被捕，分別於昨日（28日）和今日（29日）在西九龍裁判法院各被判處監禁4至6個月，以及罰款500元。



4名抵港旅客行李中，分別藏有未完稅香煙及另類吸煙產品。（海關提供）

海關表示，對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關共檢獲約13.8萬支未完稅香煙及約7,400支另類吸煙產品，市值總共約58.萬元，應課稅值總共約45.6萬元。（海關提供）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

海關共檢獲約13.8萬支未完稅香煙及約7,400支另類吸煙產品，市值總共約58.萬元，應課稅值總共約45.6萬元。（海關提供）