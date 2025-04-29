借戶口清洗約$6000萬黑錢　40歲男涉情緣及投資騙案被判囚40月

一名案發時40歲的男子，以其戶口清洗共5,700萬港元及31萬美金（折合約240.5萬港元），被控三項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪，他今日（29日）在西九龍法院被判囚40個月。



警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，該名被告人被加重33%的刑期，由原本被判監30個月加刑至40個月。被告被裁定罪名成立，被判囚40個月。



涉案男子在西九龍法院被判囚40個月。（資料圖片）

案情指，警方於2021年下旬接獲8名市民報案，分別涉及網上情緣及投資騙案。報案人被要求將大量金錢轉賬到指定銀行賬戶，騙徒在收取金錢後便失去聯絡。受害人共損失多過460萬元。

警方經深入調查後，於2021年拘捕9男5女（23至56歲）。徵詢法律意見後，警方於2023年下旬以「洗黑錢」罪起訴其中8名被捕人，他們均為傀儡戶口持有人，當中包括本案被告。

警方指，由2023年10月至今，已有99名人因「洗黑錢」罪行被加重刑罰，刑期分別增加3至18個月不等。

2021年下旬8人報案指因網上情緣及投資騙案失460萬元。（「CyberDefender 守網者 」facebook）

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。

另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。