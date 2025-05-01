快活谷馬場「樂加福」腳傷急墮後　騎師跳落馬　一周兩駒戰死沙場

繼周日（27日）日本三冠馬后「自由島」在沙田馬場2,000米一級賽「女皇盃」戰死沙場後，昨日（30日）跑馬地快活谷馬場第4場1200米賽事中，騎師班德禮策騎3號「樂加福」在賽事中途懷疑受傷，在直路中被拉停。騎師從馬背跳下來，幸好並無大礙。馬會職員即場圍黑布處理，據悉「樂加福」左前腿受傷，已被人道毀滅。這是本周內第二隻戰死沙場的馬匹。



開賽第22秒，3號「樂加福」一度跑到第6位。（馬會賽事重溫截圖）

由騎師班德禮策騎的3號「樂加福」，參與周三（30日）第4場1,200米賽事。賽事片段可見，開跑約24秒，馬群跑近800米處左右，「樂加福」在直路中突然急速墮後，跌至最尾。未幾騎師班德禮亦從馬背跳下來，在草地翻滾，幸無大礙。其後馬會職員為「樂加福」圍黑布處理，據知「樂加福」疑斷腳，已被即場人道毀滅。

據馬會第4場「競賽事件報告」所指，騎師班德禮策騎3號樂加福「在接近800米處時在左前腿受傷之際有不妥，被收停。被抽取樣本檢驗。」

翻查資料，「樂加福」來自澳洲，為一隻6歲閹馬，馬主為李加和，練馬師是韋達，出道至今出賽41場，曾贏5次頭馬，累計總獎金約518萬元，今季獎金約109萬元。而馬會亦未有顯示其傷患紀錄。

而本周日（27日），由騎師川田將雅策騎的11號「自由島」參與沙田馬場第8場2,000米一級賽「女皇盃」時，「自由島」跑至末段直路時，明顯急速墮後，跌至最尾，最後因受傷，賽後被黑布包圍人道毀滅。香港賽馬會指，「自由島」在第8場賽事接近250米處時，左前腿受傷有不妥，因而收停；最終因傷勢嚴重，未能救治。