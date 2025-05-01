有片｜荃灣百悅坊停車場女司機無拉手掣　連人帶車溜前撞保安更亭

網上今日（5月1日）流傳一段驚險車Cam片段， 可見某停車場內有一名女司機懷疑無拉手掣，落車後座駕隨即溜前，她慌忙上半身伸入車內試圖「救車」無果，既狼狽又驚險地「連人帶車」隨座駕滑前，更險被車門夾住，最終私家車撞向保安更亭。相片則見到，保安更亭被撞凹。



片中可見，女司機落車時曾手指指與人對話。帖主在文中透露，當時保安員指示該名女司機泊車，「又唔聽，懶叻同人理論落車又唔拉手掣入P波。」惟片中未有交代事發地點及日期時間，但據悉現場為荃灣川龍街118號百悅坊停車場，事發於今日（5月1日）1時許。



涉事私家車撞凹保安更亭。（車cam L（香港群組）/ Poon Wai）

片段引起網民熱議，有人為女司機抹一額汗，「佢差啲被自己車門夾死⋯⋯」有網民則戲謔，「當佢開門一刻已經知道結局係點」。亦有人為帖主慶幸，沒有被波及撞上， 「咁都嗨（揩）唔到你架車，買得六合彩」。