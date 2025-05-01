西九城巴車禍｜夫婦救人睹乘客成身血　指車長發愣稱眼前一黑肇禍

西九龍公路今午（5月1日）有一輛A22城巴直撞分岔路口，22人受傷；23歲車長涉嫌「危險駕駛」被捕。車禍一刻，尾隨一輛私家車幸及時收慢，才不致撞上；該車一對熱心夫婦及另外一輛白色私家車，事後登上巴士施援。



《香港01》聯絡上施援夫婦了解，妻子潘小姐憶述「救人記」時，對巴士打燈卻無轉向撞車感到大惑不解，事後車長「吽吽哋」疑受驚發愣，聲稱「唔知點解眼前一黑，就撞咗埋去」；同時，車上傷者眾多，上下層其中兩名乘客傷勢較重，「成身都係血」，幸無釀成混亂。



潘小姐表示，當時乘坐丈夫駕駛的私家車目睹意外，兩人立即報警，同時登上巴士查看，「好多人流血，有人撞到好大個瘤」。其中最嚴重為上層最前排一名女乘客及下層最後排一名男乘客，「兩個成身都係血」；下層亦有一名女童撞傷肋骨。他們見事態嚴重，立即折返座駕，拿取急救包施援。

雖然情況不算混亂，但由於傷者眾多，不少人同時向他們求助，有人負傷苦問「你可唔可以幫我先呀？」惟他們忙於照顧重傷者，自己亦分身不暇，只能將部份急救品放低，着輕傷者自行取用。幸車禍後短短2至3分鐘，救護員、消防及警方已陸續趕抵。

西九城巴車禍．車CAM曝光｜打左燈卻無轉向 直撞分岔口彈起搖晃

潘小姐指，巴士車長未有大礙，當時能自行落車離開車廂，惟對方狀似驚慌過度，「話冇事，企埋咗一邊，但吽吽哋（發愣），話唔知點解眼前一黑，就撞咗埋去」。

她與丈夫亦對車禍感到大惑不解，「其實好古怪，諗唔明點解，一路有打燈，又唔係好高速，不過都有意識覺得佢（城巴）會撞。」丈夫亦因此而收慢，結果城巴完全沒有減速轉向便失事，他們則避過一劫。

案發於今午約12時27分，一輛城巴沿西九龍公路、駛至近青沙公路交界海麗邨對開時，撞向分叉路口水馬及石壆，姓劉（23歲）男車長，以及9男12女乘客（10至72歲）受輕傷，分送瑪嘉烈、明愛及廣華醫院治理；劉男涉嫌「危險駕駛」被捕，獲准保釋候查，6月上旬向警方報到。

有乘客憶述，車廂內「個個都仆晒落地」、有人被整個拋起、有人撻落地上，有人更目睹最前排的乘客「撞到塊玻璃碎晒裂晒」，傷勢較重。事後下層尾座及上層車頭血跡斑斑，遺下染血的口罩及紙巾。

城巴回覆查詢時指，一輛機場快線A22往機場方向的巴士，涉及西九龍公路與青沙公路交界一宗與路邊分隔欄碰撞事故。車長及約20名乘客受輕傷送院。城巴對乘客受傷致以慰問，保持緊密聯絡並提供適切協助。城巴會積極配合警方，並已啟動內部調查工作，更深入了解事故詳情。

司機座位撞擊後向前傾，軚盤亦受損移位。（黃偉民攝）

《香港01》獲得的車cam片段可見，涉事城巴一直沿西九龍公路往葵涌方向行駛，並亮起左轉燈號；但途至近海麗邨對開，分別左往青衣及大嶼山、右往葵涌及元朗的分岔路口時，卻未見有轉向跡象，隨即直撼向水馬、風琴防撞欄及石壆，車身登時輕微彈起，左右搖晃，最後停於往大嶼山一邊行車線。

片主夫婦座駕幸及時煞車，不致撞上，但親睹車禍後不禁丈夫驚呼「嘩」一聲，妻子潘小姐亦感幸運：「好彩咋我哋，你睇下使唔使幫手個司機。」兩人隨即將車駛前了解，並拿取急救包向傷者施援。

城巴懷疑失控撞向分岔路口防撞水馬，巴士車頭碎片散落一地。（黃偉民攝）