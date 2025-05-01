西九公路城巴車禍｜直撼分岔路口22傷　23歲車長涉危駕被捕獲保釋

今日（5月1日）中午12時27分，西九龍公路及青沙公路交界近海麗邨，一輛城巴疑撞向分岔路口，22人受傷。警方表示，涉事姓劉（23歲）城巴車長，涉嫌「危險駕駛」被捕，現已獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。



司機座位撞擊後向前傾，軚盤亦受損移位。（黃偉民攝）

案發於今午約12時27分，一輛城巴沿西九龍公路、駛至近青沙公路交界海麗邨對開時，撞向分叉路口水馬及石壆，姓劉（23歲）男車長，以及9男12女乘客（10至72歲）受輕傷，分送瑪嘉烈、明愛及廣華醫院治理。有乘客指車廂內「個個都仆晒落地」、有人被整個拋起、有人撻落地上，有人更目睹最前排的乘客「撞到塊玻璃碎晒裂晒」，傷勢較重。事後下層尾座及上層車頭血跡斑斑，遺下染血的口罩及紙巾。

《香港01》獲得的車cam片段可見，涉事城巴一直沿西九龍公路往葵涌方向行駛，並亮起左轉燈號；但途至近海麗邨對開，分別左往青衣及大嶼山、右往葵涌及元朗的分岔路口時，卻未見有轉向跡象，隨即直撼向水馬、風琴防撞欄及石壆，車身登時輕微彈起，左右搖晃，最後停於往大嶼山一邊行車線。

片主夫婦座駕幸及時煞車，不致撞上，但親睹車禍後不禁丈夫驚呼「嘩」一聲，妻子潘小姐亦感幸運：「好彩咋我哋，你睇下使唔使幫手個司機。」兩人隨即將車駛前了解，並拿取急救包向傷者施援。

城巴回覆查詢時指，一輛機場快線A22往機場方向的巴士，涉及西九龍公路與青沙公路交界一宗與路邊分隔欄碰撞事故。車長及約20名乘客受輕傷送院。城巴對乘客受傷致以慰問，保持緊密聯絡並提供適切協助。城巴會積極配合警方，並已啟動內部調查工作，更深入了解事故詳情。

城巴懷疑失控撞向分岔路口，巴士車頭碎片散落一地。（黃偉民攝）