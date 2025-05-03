上水梧桐河男女隨地撒食物　網民憂企圖毒狗報警求助

上水梧桐河發生懷疑毒狗案。有網民在Facebook發帖表示，今早（3日）約11時，偕朋友經過上水梧桐河近華山村的行人橋，發現一名可疑男子，隨處拋棄一袋「好碎好碎午餐肉質地嘅肉同一啲黃色嘅嘢」在地上，並與一名女子徘徊旁觀，再離開現場，懷疑對方企圖毒狗。帖主於是檢走食物並報警求助。



警方表示，於今日下午12時05分接獲一宗求警調查報案，女報案人稱見到有人餵狗，擔心對方企圖毒品。警員到場調查，但未有發現疑人或相關物品，遂將案件改列「雜項」處理。



發帖者公開涉事可疑男子的照片。（Facebook 領養 / 走失 / 暫托動物 Tang Tang）

帖主指自己平常有照顧梧桐河附近的流浪狗，今早約11時，她與友人在梧桐河近華山村，目擊身穿綠色上衣的男子踩著單車到場，對方「攞住左（咗）一袋野（嘢）食周圍望，疑似搵緊狗」，惟當帖主與友人走近時，男子便立即離開。

隨後有流浪狗出沒，綠衣男再與一名身穿黃衣的女子現身，兩人在旁邊徘徊，觀看帖主與流浪狗互動。帖主形容該對男女以「鄉下話」交談，再到遠處倒下食物，其後踏單車離開現場。帖主走近查看該堆食物，是看似「好碎好碎午餐肉質地嘅肉同一啲黃色嘅野（嘢）」，「浪浪聞到已經即刻想進食」，帖主見狀立即檢起食物，並指「將會進行化驗」。

帖主在帖文中公開涉事男女的衣著，圖中男女各手執一袋物品；又指「將相片比左（畀咗）附近街坊及放狗人士」，惟無人認得該對男女，估計兩人並非平常在上址出沒。有網民留言呼籲街坊要多加留神，指「放狗散步要小心」。

帖文指涉事綠衣男和黃衣女在現場徘徊並放下食物。（Facebook 領養 / 走失 / 暫托動物 Tang Tang）

翻查資料，上水過往發生多宗毒狗事件。今年4月4日上午8時02分，警方接獲古洞南路近古洞水塘一名男子報案，指他起床準備餵狗時，發現其飼養的4隻狗身亡，口吐白沫，懷疑遭人毒害，一犬倒臥在外，3犬則在屋內身亡，另有兩犬下落不明。警方接報到場調查後，將案件列作殘酷對待動物，交由邊界警區刑事調查隊跟進。

而今年2月6日，上水粉錦公路蓮塘尾一個貨倉附近發現3隻狗隻屍體，身旁有嘔吐物，懷疑狗隻中毒。經初步調查後，案件同列作「殘酷對待動物」跟進。愛協其後表示，從生還狗隻及屍體中都驗出極高傳染性的犬病毒性腸炎。