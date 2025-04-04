古洞發生懷疑毒狗案　4死2失蹤　4年前曾有拉布拉多遭割頸虐殺

古洞發生懷疑毒狗事件。今日（4日）上午8時02分，警方接獲古洞南路近古洞水塘一名男子報案，指其飼養的4隻狗身亡，懷疑遭人毒害，另有兩犬下落不明。警方接報到場，認為事件有可疑，正著手調查，並通知愛協到場跟進。



狗主陳先生表示，他在上址居住約20年，飼養超過10隻狗，今早6時許發現其中4隻身亡，另外2隻失蹤，事前他不曾聽到有狗隻吠叫或異響。他指，去年7月被毒死22隻狗狗，過往亦曾有拉布拉多犬在水塘附近遭人割頸，牠負傷回家但不幸身亡，兩次他均有報警求助。他不清楚何人所為，亦不知道為何會發生此事。



警方向狗主陳先生了解事件。（蔡正邦攝）

陳先生飼養了不少狗狗。（蔡正邦攝）

警方到場調查。（蔡正邦攝）

翻查資料，2021年2月20日上午7時許，上水古洞南路田心村一隻7歲黑色拉布拉多犬到離家30米外的水塘玩耍時，疑被人以利器斬傷頸部，牠負傷回家。姓陳主人為愛犬準備飼料時，發現愛犬已奄奄一息，其頸部有一道18厘米長的齊口傷口，遂報警求助。愛協督察趕赴現場，將狗隻送往愛協中心交由獸醫搶救。拉布拉多犬傷勢嚴重，經兩小時搶救後，終告不治。警方將案件列作殘酷對待動物。