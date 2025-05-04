熟客失聯數月　屯門寵物店老闆等來護士電話　揭中風入院無人照顧

熟客失聯幾月，寵物用品店老闆不斷尋找，昨日（3日）終於得到回應，但來電的是聯合醫院護士。原來熟客中風，院方一直無法聯絡其親友，只能打電話給寵物店老闆。老闆Nono感嘆：「我對周生已經有啲痛心， 一個人中風之後身邊冇屋企人，好希望快啲幫佢搵返可以陪伴佢。」



周先生居於寶田邨，一名女子應門向《香港01》表示是周先生的朋友，她全然不知周中風入院，表示會致電醫院了解。



熟客失聯幾月，寵物用品店老闆不斷尋找，昨日（3日）終於得到回應，但來電的是聯合醫院護士。原來熟客中風，院方一直無法聯絡其親友，只能打電話給寵物店老闆。（3rabbits_tuenmun 帖文截圖）

Nono在屯門碼頭經營寵物店，有一名周姓男顧客不時賒數：「佢經濟都唔係特別好，成日都會爭住啲數先，但不嬲都唔會失聯。」但最近一次拖欠$1020，失去聯絡兩三個月，令Nono非常氣忿，覺得被利用信任，所以不斷致電和訊息追數。

昨日（5月3日）上午10時許，Nono為客人上門寵物美容時，收到聯合醫院護士的電話，查詢是否認識周男，指周中風，目前在醫院留醫，但一直未能聯絡其家人朋友。Nono經常打電話追貨款，護士只好嘗試透過他聯絡家人。

Nono感嘆：「都好慘呀，佢一個人中咗風，竟然身邊冇屋企人喺隔籬。」嘗試過不同方式，甚至在共同群組聯絡到周男的朋友，均未悉其家人資料，只好上網求助，希望透過網民力量尋人。

熟客失聯幾月，寵物用品店老闆不斷尋找，昨日（3日）終於得到回應，但來電的是聯合醫院護士。原來熟客中風，院方一直無法聯絡其親友，只能打電話給寵物店老闆。（圖為寵物店／受訪者提供）

屯門寶田邨。（google map截圖）

周先生居於寶田邨，一名女子應門向《香港01》表示是周先生的朋友，她全然不知周中風入院，表示會致電醫院了解。

網民除了讚揚寵物店老闆好人，亦都分享朋友經歷。其中有人留言稱朋友中風送院多日未能聯絡家人，院方找到病人工作地點，老闆探病確認後通知病人丈夫，丈夫從內地趕回見見後一面。亦都有病人透過院方協助，找到教友再在社工介入下，尋找到居於外國的親友。