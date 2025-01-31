新年好人好事！網民秀茂坪撿獲手機發帖尋人　原地等候失主40分鐘

農曆新年一樣要助人為樂！有好心網民於1月30日晚上在秀茂坪撿獲1部附有信用卡及身份證的手機，為免失主擔心，決定原地等候，並在網上發帖通知失主。而樓主在原地等了近40分鐘也未收到通知，等到「頂唔順」才先行回家。最終樓主順利聯絡上失主，並向失主表示不需酬金答謝。不過，失主為表謝意，趁新年期間給了樓主1封利市。不少網民留言大讚樓主善良有愛心，「希望多啲人好似樓主咁樣，能夠拾金不昧」、「你真係好有心，支持」。



有好心網民於30日晚上在秀茂坪撿獲1部附有信用卡及身份證的手機，為免失主擔心，決定原地等候，並在網上發帖通知失主。（「香港失物報失及認領群組」FB圖片）

該名熱心網民於30日晚上約10時在Facebook群組「香港失物報失及認領群組」中發帖，表示於秀茂坪撿獲1部手提電話，手機外殼附有信用卡及身份證。樓主決定原地等候失主，撰文請失主或其朋友致電聯絡。但樓主在寒風中等了約40分鐘後，亦未等到失主聯絡，決定先回家幫對方手機充電，並更新帖文稱「天氣有點凍，我要回家先幫你叉住電先」。

網民們一直留言事件動向，不少人留言指樓主「太好人了」，也有人建議樓主保重身體，可將失物交到警署，不必浪費自己時間。

成功與失主取得聯繫

然而，樓主選擇等待失主聯絡，並最終在晚上11時30分成功與失主聯絡上並協商交收。樓主在留言區解釋行善不為報酬，「我一執到冇1秒嘅貪心嘅掙扎，只是心諗好彩遇到嘅係我，我喺條街掙扎咗好耐唔敢走，等到頂唔順先返屋企」。

手機外殼背面附有失主信用卡及身份證。（「香港失物報失及認領群組」FB圖片）

失主以利市答謝

樓主又透露，失主有詢問是否需要提供酬金，然而樓主斷然拒絕，「我話唔使，我純粹係驚俾其他人執咗唔畀返你，電話本身係你嘅，唔好畀錢我」。而失主取回電話時，不斷鞠躬致謝，亦有趁新年給了1封利市。

有網民好奇金額，亦有人問「機主有冇畀封利是你？大年初二喎」。惟樓主似乎更著重行善積德，「打開封利是有$100我已經好開心了，我要將呢個功德迴向畀我隻狗身上，幫佢積功德」。

網民大讚樓主

帖文引起網民熱議，不少人大讚樓主善良，「我仲睇得出你個人好真，仲有愛心，做朋友一流」、「希望多啲人好似樓主咁樣，能夠拾金不昧」、「你真係好有心，支持」，也有人表示「新年做好事，功德無量」、「新年失物尋回一定好開心，物主又識做，新年大家都開開心心行大運」。

（Facebook）