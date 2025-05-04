裝修工人荃灣派貨斷正涉3罪被捕　海關檢15公斤麵粉包裝依托咪酯

一名報稱裝修工人的男子昨日（3日）拖行李箱在荃灣區派貨期間，被海關人員截查，並於其行李箱內搜獲15公斤用麵粉包裝的懷疑依托咪酯粉末，市值約1400萬元，估計能製作約4.5萬粒太空油毒品煙彈。該男子涉嫌販運危險藥物罪、管有危險藥物罪及管有毒品吸食器具罪被捕。



一名男子昨日（3日）在荃灣區拖行李箱外出，期間被海關人員截查，並於其行李箱內搜獲15公斤用麵粉包裝的懷疑依托咪酯粉末，市值約1400萬元。（鄭嘉惠攝）

毒品調查科毒品調查第二組調查主任連翹鋒陳述案情，指昨日（3日）海關人員於荃灣一帶進行反毒品行動，行動中人員截停一名手持行李箱的本地男子，並搜查該行李箱，發現內藏15包標示為麵粉的食品包裝，人員仔細觀察後發現包裝有明顯及粗糙的再封口痕跡，包裝表面亦依附了一些白色粉末，而且每一包均由透明膠袋獨立裝起，引起人員懷疑。人員繼而打開食品包裝再作調查，發現一批白色粉末，經拉曼光譜儀的測試，證實為懷疑依托咪酯毒品，並拘捕該名46歲報稱為裝修工人的男子。

經點算後，行李箱藏有15公斤懷疑依托咪酯粉末，其後人員再押解男子到牛頭角一個住宅單位調查，並搜獲少量依托咪酯粉末及一批毒品吸食器具。根據調查，相信被捕男子為毒品分銷角色，他將被落案起訴一項販運危險藥物罪、管有危險藥物罪及管有毒品吸食器具罪，案件將於5月6日在西九龍裁判法院提堂。

連指，行動中檢獲的依托咪酯粉末為太空油毒品的主要材料，估計能製作約4.5萬粒太空油毒品煙彈，是次行動成功堵截太空油毒品原材料，防止該批毒品流出市面。

政府已於今年2月14日將依托咪酯列為毒品，香港海關會繼續根據風險評估及情報分析，加強打擊太空油毒品的執法行動。海關呼籲，市民特別是年輕人，切勿接觸任何類型的毒品，不要低估每類型毒品，尤其是太空油毒品的身體的禍害，以免抱憾終身。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被罰款500萬元及終身監禁，市民若有懷疑，可致電海關24小時舉報熱綫：1828080，或透過舉報罪案專用電郵：crimereport@custom.gov.hk 舉報懷疑販毒活動。