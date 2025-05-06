涉假冒兒子電話騙案共呃3長者$13萬　餐廳經理今被判囚56個月

一名男餐廳經理涉嫌於2022年10月至2023年4月期間、3宗假冒兒子電話騙案，騙取3名長者共13萬現金。他為戶口持有人及親身到受害人住所收取款項。



被告人承認兩項 「串謀詐騙」罪及一項「洗黑錢」罪，並被法庭判罪名成立， 警方申請加重刑期，法庭批准加重4分之1，共判處監禁56個月。



警方元朗警區科技及財富罪案隊高級督察陳敏熹（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）交代案件。

警方於2022年10月至2023年4月期間，接獲3名長者（年齡乎介83至87歲）報案，報稱接獲冒稱為他們兒子的騙徒電話。期間，騙徒不同理由，包括訛稱因涉及刑事案件而被警察拘捕，需要保釋金；或因投資失利急需還錢，需要大量現金。

3名受害人救子心切，信以為真，將總共13萬元現金分別存入指定銀行戶口及交給一個陌生男子。受害人付款後致電他們的兒子，始發現被騙於是報警求助。警方隨後展開調查，2023年11月7日拘捕一名案發時34歲本地男子，他報稱為餐廳經理。被捕男子除了為涉案戶口的持有人外，亦有親身到其中一名受害人住所收取騙款。

警方調查後，發現有關戶口於短短一日（2022年10月19日）內，處理共港幣8萬元的犯罪得益，於徵詢律政司意見後，警方落案起訴該名本地男子。今日（6日）案件在區域法院提堂，被告人承認兩項「串謀詐騙」罪及一項「洗黑錢」罪，被法庭判處罪名成立。

警方元朗警區科技及財富罪案隊高級督察陳敏熹指，為打擊電話騙案及針對以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重4分之1的刑期，加刑8個月，被告其後被判處監禁56個月。

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財富情報及調查科更推出反洗黑錢宣傳車「保戶號」，向所有市民宣揚保護個人戶口的重要性。（警聲網頁）

警方提醒，市民如租借賣銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子處理贓款，便有機會干犯「洗黑錢罪行」，警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢為非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果，遠超於犯罪集團給予的金錢利益，因此呼籲市民「唔租，唔借，唔賣!」 。

而針對使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，警方會就相關案件向律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。由2023年10月至今，已經有102名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時，被加重刑罰，刑期分別增加3至18個月。

財富情報及調查科高級督察申文燕指，警方除了執法活動外，亦有推出教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢訊息。警方透過社交媒體平台、公私營機構及政府部門合作，於不同平台展示反洗黑錢海報，又推出反洗黑錢宣傳車「保戶號」，以提醒市民保護個人戶口的重要性而在過去的四月，警方更推出「保戶號」復活節巡遊及復活蛋製作坊，到各大校園宣傳。