水警聯海關西貢反走私檢$720萬私煙　數男登快艇往內地方向逃逸

水警總區特遣隊、水警東分區聯同海關海域調查組人員昨晚（5日）在西貢一帶進行反走私行動。行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至亞公灣碼頭附近岸邊，同時有數名可疑男子，將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港東面水域逃去。



水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港東面水域往內地方向駛去。人員在涉案貨車上共檢獲160萬支懷疑私煙，估計市值約720萬元，應課稅值約530萬元，並扣查有關涉案貨車。 案件由海關人員繼續跟進調查。



水警聯同海關在西貢一帶反走私，檢獲市值約$720萬的私煙。(警方提供）

人員在涉案貨車上共檢獲160萬支懷疑私煙，估計市值約720萬元。(警方提供）

買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。