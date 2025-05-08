消息：藝人鄭敬基表弟及表弟婦被警國安處帶署調查

藝人鄭敬基涉嫌「煽動分裂國家罪」及「勾結外國勢力」罪，於2024年12月被警方通緝，消息指其表弟及表弟婦今早（8日） 7時許在火炭住所中，被警方國安處人員帶返警署協助調查鄭敬基勾結外部勢力危害國家安全等罪行。



藝人鄭敬基涉嫌「煽動分裂國家罪」及「勾結外國勢力」而被通緝。（資料圖片）

鄭敬基涉「煽動分裂國家罪」及「勾結外國勢力」被通緝

涉「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」（違反《香港國安法》第二十一及二十九條）。案情指鄭於2020年7月至2024年6月期間，於社交媒體平台 操 作 一 個 名 為「HongKonger Station香港台」的頻道發布多段煽動分裂國家的影片，並多次透過不同的平台和形式，請求外國對中央和特區官員進行「制裁」及對中華人民共和國及香港特別行政區採取其他敵對行動。

鄭敬基早前參與加拿大國會選舉，其後在X發文未能勝出。

早前加拿大舉行國會選舉，鄭敬基代表保守黨競逐多倫多當河谷北（Don Valley North）選區議席，惟自由黨候選人遲月（Maggie Chi）得票53%，確認當選，鄭敬基其後在社交平台宣布敗選。

點票結果顯示，鄭敬基跟遲月相差約5000票，得票率42.6%，排名第二。他在X發文表示，雖然未能勝出，但衷心感謝保守黨對他的信任。