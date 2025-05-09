廉署破電子煙集團｜化驗揭產品尼古丁含量高　一個煙彈等同40包煙

本港打擊非法電子煙再有重大進展。廉署去年中收到舉報，經調查後上月採取代號「蒼鷺」的執法行動，拘捕16名電子煙集團及受賄的物流公司職員，並檢獲600箱貨物，包括3萬件電子煙機及20萬粒煙彈，是電子煙禁令生效以來，檢獲最大批的電子煙產品。行動中，衛生處負責將檢獲的電子煙產品送往政府化驗所，檢驗其成分及屬性，揭發部分產品的尼古丁含量非常高，一個煙彈含1000毫克尼古丁，相等於800支傳統香煙（即40包煙）的份量，會令吸食者嚴重上癮。



行動中，廉署人員檢獲3萬件電子煙機及20萬粒煙彈，市值逾2000萬。（黃偉民攝）

衛生署控煙酒辦公室主任封螢表示，今次行動中，部門主要負責安排將檢獲的電子煙產品送往政府化驗所，檢驗其成分及屬性，並核查是否屬於《吸煙（公眾衛生）條例》下的電子煙定義，以及是否含有受嚴格監管的尼古丁。

經檢驗後，當局發現部分電子煙煙彈的尼古丁含量高達百分之3至5，含高達1000毫克尼古丁，相等於800支傳統香煙的份量，即40包香煙。以香港吸煙者每日平均吸12支煙計算，這批電子煙的尼古丁含量等同一般煙民吸食2個月煙。有產品包裝更註明需於15日內用完，換言之等同每日攝取3包煙的尼古丁，是一般吸煙者6倍。

封螢表示，每支電子煙可含有多達1000毫克尼古丁，相等於800支傳統香煙的份量，即40包香煙。（黃偉民攝）

封螢指出，這類電子煙產品多以色彩鮮明、極具吸引力的包裝示人，針對年輕人市場；部分產品具冰涼、可樂、士多啤梨等多種口味，進一步吸引用戶。她又表示，即使是容量僅3毫升的迷你電子煙，所含尼古丁亦等同5、6包香煙，潛在危險極高。

此外，當局又提到，相關電子煙產品售價低，部分僅需數十元，遠低於傳統香煙價格，令青少年及學生更易接觸及上癮。衛生處強調，已在上月25日向立法會提交最新控煙法修訂草案，以進一步加強對電子煙銷售的規管。

廉政公署執行處首席調查主陳卓熙續指，今次行動總共檢獲3萬件電子煙機及20萬個電子煙彈，市值約2000萬元，是電子煙禁令生效以來，檢獲最大批的電子煙產品。陳卓熙指，以一個煙彈等同800支傳統煙計算，今次廉署等同堵截了約1.6億支煙流出市面。