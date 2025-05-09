一周逾百宗投資騙案涉$9000萬　六旬商人用LinkedIn中伏失$690萬

過去一周，警方共接獲超過100宗投資騙案，總損失近9,000萬元；最大一宗案件中，一名61歲男商人於知名職業社交網站「LinkedIn」，收到一名自稱是海外科技公司高層的訊息，兩人轉用WhatsApp溝通後，有人便誘騙事主投資。該男商人不虞有詐，按指示轉帳近690萬港元到對方的虛擬貨幣錢包，最後因無法提現，才驚悉受騙。



警方提醒，騙徒會先於網上社交媒體平台開設個人專頁，假扮成投資專家、海外公司高層及知名人士；之後以私訊方式廣發釣魚訊息，結識受害人；當有人回覆時，騙徒就會逐步引誘受害人下載或進入預設的投資平台、網站或應用程式，並開立投資戶口進行投資；隨後會指示受害人將加密貨幣，轉帳到指定的虛擬貨幣錢包；騙徒會於假投資平台製作虛假的獲利畫面，誘使受害繼續投資以賺取更多利潤。



過去一周，警方共接獲超過100宗投資騙案，總損失近9,000萬元；警方提醒投資前審慎考慮，切勿倉卒下決定。（「CyberDefender 守網者 」facebook）

投資騙案屢見不鮮，警方呼籲市民切勿誤墮陷阱，在決定投資前審慎考慮，切勿倉卒下決定；對複雜的投資產品要特別小心，向專業人士尋求意見；提防高得不切實際的投資計劃；留意最新騙案手法；如有懷疑，可在守網者網站 （https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作詐騙風險評估。如欲了解更多，即登入（https://cyberdefender.hk/investment_fraud/...）。

▼ 警方拆解投資騙案技倆 ▼

