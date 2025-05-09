男子與兩女酒店聚會遭盜用信用卡失近$26萬 警拘4男女檢$5萬贓物
撰文：凌逸德
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一名男子於2月24日報警，指早前與兩名外籍女子往灣仔區一間酒店聚會後，發現其兩張提款卡懷疑被盜，並消費及提款約25.9萬元。灣仔警區反三合會行動組展開深入調查，包括翻查大量「銳眼」閉路電視計劃下安裝的天眼片段，鎖定4名涉案男女，過去兩日（7至8日）在將軍澳及元朗，分別拘捕1男3女外籍人士（31至43歲），他們涉嫌「串謀盜竊」。人員起回4人涉嫌利用所盜取的款項購買的金鏈，價值約5萬元。
據了解，被捕女子當中一人為菲律賓籍，持香港身份證；餘下兩人則為坦桑尼亞籍，持行街紙。被捕男子則為法國籍南非人，亦持行街紙。4人已被暫控一項串謀盜竊罪，案件將於明日（10日）在觀塘裁判法院提堂。
警方藉此提醒市民，應時刻妥善保管個人財物，免招損失。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人干犯「盜竊」罪，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。
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