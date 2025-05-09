內地裝修公司小紅書吸客　入境處拘13黑工8僱主　日薪最少僅$100

隨著多個新屋苑落成，裝修服務需求殷切。入境處發現有內地裝修公司在社交平台「小紅書」登廣告，以便宜價錢作招徠，聲稱提供一站式服務。



經調查後，入境處一連四日（6至9日）採取執法行動，突擊巡查293個住宅單位或處所，共拘捕13名內地非法勞工、以及8名涉嫌聘用非法勞工的僱主。所有黑工以旅客身份入境，現金出糧日薪100至500港元不等，當中7人已提堂，其中6人已承認控罪，各被判監禁2個月。



入境處突擊巡查293個住宅單位或處所，拘捕了13名內地非法勞工，8名聘用非法勞工的男僱主。（入境處提供）

內地裝修公司小紅書宣傳 平價一站式服務 黑工來港裝修

入境處表示，隨着新屋苑相繼落成，市民對於裝修工程的服務需求大增。處方留意到有內地裝修公司，透過網上社交平台例如小紅書等，向一些即將入伙的新屋苑住戶，以相當便宜的裝修價錢作招徠，聲稱提供一站式的裝修工程服務；亦有不法份子覬覦機會，聘用非法勞工來香港從事非法工作，減低成本，從中獲利。

處方經深入調查後，在全港多區鎖定了幾個新入伙屋苑，一連四日（6至9日）採取行動，突擊巡查293個住宅單位或處所，拘捕11男2女（30至59歲）非法勞工，他們均為內地居民，全部以旅客身份入境香港。其中7人早前已被控「違反逗留條件」罪名，當中6人承認控罪，各被判監禁2個月，其餘案件有待處方進一步調查。

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黑工日薪100至500元現金出糧 包攬度尺、油漆、水電、傢俬裝嵌

入境處突遣隊副指揮官巫泉傑指，被捕人士被截查時，正從事不同類型別的裝修工作，包括前期的度尺工作、中期的油漆工作、水電工程工作及後期的傢俬裝嵌，以至單位潔淨服務。非法勞工以現金出糧方式，領取日薪由100港元至500港元不等。據悉，日薪僅100元的工作，為在廁所安裝水龍頭。

另外，入境處亦拘捕了8名涉嫌聘用非法勞工的男僱主，全部為香港居民，年齡介乎31至60歲，他們為裝修公司負責人、單位業主及住戶。調查發現，有個別的裝修工程公司、業主、住戶他們透過網上的社交平台，找一些內地的裝修公司去承包單位部份的裝修工程。

處方相信，有部份的非法勞工是由內地裝修公司，安排來港進行非法工作。處方不排除有更多人被捕。部份被捕僱主貪一時方便及節省成本，於是找內地同鄉，以旅客的身份來港從事非法工作。

入境處出動宣傳車 呼籲市民選用良好聲譽裝修公司

另外，入境處亦出動宣傳車，在屋苑內派發切勿聘用非法勞工的宣傳單張。入境處指，對於聘用非法勞工是零容忍。如有裝修工程公司、業主或者住戶，明知而透過服務提供者聘用非法勞工，或沒有採取一切切實可行的步驟，去確認有關裝修工人可在港合法受僱，例如查閱他們的身份證，而容許非法勞工在港工作，有機會因涉嫌「協助及教唆他人違反逗留條件」而處方拘捕檢控。

入境處呼籲市民或者僱主，裝修工程服務所衍生的費用，固然為重要考量，惟服務提供者及裝修工人是否可在香港合法受僱，亦同樣重要。市民應避免誤墮法網，在選擇裝修工程服務時，應盡量選用良好聲譽的公司，去確保裝修工人在香港合法受僱。

入境處突擊巡查293個住宅單位或處所，拘捕了13名內地非法勞工，8名聘用非法勞工的男僱主。（入境處提供）

如市民對於裝修工人可在香港合法受僱存有懷疑，可致電入境處24小時熱線2824-1551，或通過電郵、傳真或者以網上舉報違反入境條例罪行的表格，做出查詢舉報。入境處會持續密切留意有關情況，積極進行反非法勞工行動，包括聯同警方或其他政府部門進行聯合行動，務求保障本地居民的就業機會。

根據法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。 違例者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。 協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。而聘用不合法受僱人士亦都是一個嚴重罪行。任何人士如果聘用不合法受僱人士均屬犯法，最高刑罰可被罰款50萬元及監禁10年。