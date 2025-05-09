網約車的士亂局｜業界請願規管白牌車　周國強：唔使罷駛、冇得做

繼去年內地網約車平台「高德打車」攻港後，「滴滴出行」上月也進攻香港市場。智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，今早（11日）到西九龍政府合署發起請願行動。



周國強指，白牌車已導致業界收入減少兩成，更有75%車主則已陷入資產負債困境，冀政府可提早立法規管網約車，又稱不會發起罷駛行動。他得悉部份市民認為網約車為大勢所趨，但強調每個地方的法例不同，「唔係國家有網約車，香港就一定有網約車。」



5月11日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署發起請願行動。（黃浩謙攝）

周國強︰「根本唔使罷駛啦，全部都唔使駛喇，啲人點做啫，不如個個都做非法嘢。」（黃浩謙攝）

智慧出行聯合商會主席周國強今早聯同一眾業界代表，到西九龍政府合署發起請願行動，向運輸署提交請願信。

智慧出行聯合商會︰75%車主已陷入資產負債困境

周國強表示，的士業界近月面臨嚴峻挑戰，業界逾4萬個家庭受到非法白牌車影響，收入大幅下降，部份更沒有心機轉投白牌車，更有75%車主已陷入資產負債困境，期望政府可提早立法規管網約車。

5月11日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署發起請願行動。（黃浩謙攝）

5月11日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署發起請願行動。（黃浩謙攝）

周國強︰唔係國家有網約車 香港就一定有網約車

周國強又指，明白有市民認為網約車為大勢所趨，但強調每個地方的法例不同，就如內地准許吸食電子煙，反觀香港卻準備立法禁止。「唔係國家有網約車，香港就一定有網約車。」

周國強補充，除了非法的網約車平台外，更有個別出租車司機公然游走於灰色地帶，在機場設立白牌車服務據點。他估計共有15萬乘客量被白牌車奪取，導致業界收入減少兩成。

5月11日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署發起請願行動。（黃浩謙攝）

下一步籲所有車主簽署授權書約見特首辦

去年政府實施的士司機違例記分制度，周國強認為的士司機的投訴個案已下降，業界未來會陸續改善服務。他呼籲所有車主簽署授權書，讓商會約見特首辦反映問題。

若政府繼續忽視訴求將有何進一步行動？他說︰「當政府唔去重視將非法嘢拎走，合法嘢冇權益嘅話，根本唔使罷駛啦，全部都唔使駛喇，啲人點做啫，不如個個都做非法嘢。」

5月11日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署發起請願行動。（黃浩謙攝）

業界提出三項訴求嚴打白牌車

智慧出行聯合商會提出的三項訴求，包括︰立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車；加強執法力度，針對提供白牌車服務的平台及營運者；保障的士業界權益，維護本港交通運輸行業的可持續發展。