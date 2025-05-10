Keeta罷工｜公司﹕單價受不同因素影響　完成一定訂單量可獲獎賞

外賣平台Keeta有外賣員今日（10日）發起罷工行動，並在網上發公開信，逾40人在荃灣海壩街附近聚集示威，表示自5月起Keeta平台持續降低每單酬勞（「單價」），導致收入大減，故決定在繁忙時間罷工，抗議平台，直至Keeta調整單價為止。



Keeta回應《香港01》查詢時表示，目前外賣送遞服務維持正常，對堅守崗位的送遞員表示感謝。回覆又指 ，配送服務費及獎勵會因應不同因素而有差異，Keeta亦推出多元化的接單模式及獎賞計劃，只要完成一定數量訂單便可獲得額外獎賞，其中單月最高獎勵金額可達逾8,000元。據統計，超過9成活躍送遞員曾獲得額外獎賞。另外，平台從4月起已升級意外相關保障金額，由55萬元上調至100萬元，大幅領先行業平均水平。



今午12時許，約40多名Keeta外賣員在荃灣海壩街附近聚集抗議。（黃偉民攝）

有外賣員權益關注組今日（10日）發起罷工行動，指Keeta單價愈來愈低、而且取消繁忙時間補貼的措施；有關「搶單」和「K GO」計劃，若外賣員想獲得優先派單，首先要接受較低的單價，變相迫外賣員接受減薪，直言是「向下競爭」。因此40多名Keeta外賣員在荃灣海壩街附近聚集示威，不會在繁忙時間工作。

Keeta則回覆，平台尊重任何人以和平理性的方式表達意見，目前外賣送遞服務維持正常，對於各區堅守崗位的送遞員，表示衷心感謝。

Keeta：逾9成送遞員獲額外獎賞 4月起亦增意外保額

有關單價下調問題，Keeta指配送服務費及獎勵會因應不同因素而有差異，如上線時段、配送距離，配送難度及市場需求等。 為鼓勵送遞員上線接單，Keeta推出多元化的接單模式及獎賞計劃，只要完成一定數量訂單便可獲得額外獎賞，其中單月最高獎勵金額可達逾8,000元，在基本服務費以外，賺取額外收入。

Keeta又指，統計顯示，超過9成活躍送遞員曾獲得額外獎賞。Keeta亦致力提升送遞員保障，4月起已升級保障金額，配送意外相關的最高保額由55萬元上調至100萬元，大幅領先行業平均水平。

平台歡迎送遞員向平台表達意見，一直設有送遞員溝通機制，通過定期舉辦送遞員交流會、各區街站、Whatsapp等通訊工具提供支援，與送遞員夥伴保持緊密聯繫。

約40多名Keeta外賣員高舉寫上「WAGE CUT SCAM（減薪騙局）」、「開工搵命博，做到冇尊嚴」和「杯葛KGO」示威牌。（黃偉民攝）