Keeta荃灣區外賣員罷工　要求提高單價　批優先派單機制如減人工

外賣平台Keeta今日(10日)有外賣員發起罷工行動。多名在荃灣區工作的Keeta電單車、單車及步兵外賣員在社交平台發表公開信,表示自今年5月起,Keeta平台持續降低每單酬勞(「單價」),導致收入大受影響,故決定即日起在繁忙時間罷工,抗議平台的不公平政策,直至Keeta調整單價為止。



今日中午12時許,約40多名Keeta外賣員在荃灣海壩街附近聚集示威,高舉寫上「WAGE CUT SCAM(減薪騙局)」、「開工搵命博,做到冇尊嚴」和「杯葛KGO」的示威標語,並高呼:「Stable fee Fair pay(穩定訂單費 公平薪金)」以及「We want justice!(我們要公義!)」等口號,除了要求Keeta調高單價,更批評Keeta的「K GO」優先派單機制,實際上是「迫外賣員向下競爭嘅計劃」。



今午12時許,約40多名Keeta外賣員在荃灣海壩街附近聚集抗議。(黃偉民攝)

外賣員發表的公開信解釋罷工的理由,他們指自Keeta在香港營運首日已加入公司,一直以來在荃灣區辛勤工作,冒著風雨盡力準時完成每一張訂單。然而,近期平台不斷下調訂單費用,待遇愈來愈差。信中指出,目前非繁忙時間的「單價」已低於38元,「孖單」亦低於55元;繁忙時間的「單價」不足45元,「孖單」則低於65元,而且荃灣區在繁忙時間更沒有任何額外補貼。

因此荃灣區的電單車手、單車手及步兵外賣員今日決定發起罷工,不會在繁忙時間工作,抗議平台下調服務費及取消繁忙時間補貼的措施。他們表明會一直堅持行動,除非Keeta將非繁忙時間的「單價」調整至高於43港元,而「孖單」不低於80港元,以及提供補貼。

約40多名Keeta外賣員高舉寫上「WAGE CUT SCAM(減薪騙局)」、「開工搵命博,做到冇尊嚴」和「杯葛KGO」示威牌。(黃偉民攝)

有外賣員指,近3個月Keeta無故降低單價,並舉例指現時午餐繁忙時間Keeta會提供較高單價,但到下午茶時段則會減半,「明明之前40幾至50幾蚊張單,而家30幾蚊,冇理由要硬同你食㗎?」他又說,Keeta剛開業時單價高,全日都維持高價50至60元一張單,惟現在已下跌至30多元,「20幾蚊一張都有出現過!」

外賣員權益關注組成員則指,Keeta去年開始推出「K GO」,是一個為外賣員提供優先派單的計劃。但他指出,如外賣員想獲得優先派單,首先要接受較低的單價,變相令外賣員人工拉低,迫外賣員接受減薪,直言是「向下競爭」、「好似壓住啲外賣員嚟砌」。另外,他又提到,如外賣員不加入「K GO」,系統亦會減少派單,同樣令外賣員收入減少。

有南亞裔外賣員坦言,單價下調已令收入大減,但生活上的開支及駕駛電單車卻非常昂貴,幾乎入不敷支,「So many expenses, Hong Kong is a very expensive city(這麼多開銷,香港是非常昂貴的城市)」,所以生活大受影響。他又批評搶單制度,令駕駛電單車的外賣員非常專注望著手機,而忽略路面情況,導致不少人發生交通意外,期望Keeta可檢討制度。

外賣員權益關注組成員強調,是次行動主要有三大訴求,希望Keeta正視單價愈來愈低的問題、希望重新提供繁忙時間的獎賞,以及檢討「搶單」和「K GO」計劃。

《香港01》已向Keeta查詢事件。