Keeta荃灣區外賣員罷工　要求提高單價　批優先派單機制如減人工

外賣平台Keeta今日（10日）有外賣員發起罷工行動。多名在荃灣區工作的Keeta電單車、單車及步兵外賣員在社交平台發表公開信，表示自今年5月起，Keeta平台持續降低每單酬勞（「單價」），導致收入大受影響，故決定即日起在繁忙時間罷工，抗議平台的不公平政策，直至Keeta調整單價為止。



今日中午12時許，約40多名Keeta外賣員在荃灣海壩街附近聚集示威，高舉寫上「WAGE CUT SCAM（減薪騙局）」、「開工搵命博，做到冇尊嚴」和「杯葛KGO」的示威標語，並高呼：「Stable fee Fair pay（穩定訂單費 公平薪金）」以及「We want justice!（我們要公義！）」等口號，除了要求Keeta調高單價，更批評Keeta的「K GO」優先派單機制，實際上是「迫外賣員向下競爭嘅計劃」。



今午12時許，約40多名Keeta外賣員在荃灣海壩街附近聚集抗議。（黃偉民攝）

外賣員發表的公開信解釋罷工的理由，他們指自Keeta在香港營運首日已加入公司，一直以來在荃灣區辛勤工作，冒著風雨盡力準時完成每一張訂單。然而，近期平台不斷下調訂單費用，待遇愈來愈差。信中指出，目前非繁忙時間的「單價」已低於38元，「孖單」亦低於55元；繁忙時間的「單價」不足45元，「孖單」則低於65元，而且荃灣區在繁忙時間更沒有任何額外補貼。

因此荃灣區的電單車手、單車手及步兵外賣員今日決定發起罷工，不會在繁忙時間工作，抗議平台下調服務費及取消繁忙時間補貼的措施。他們表明會一直堅持行動，除非Keeta將非繁忙時間的「單價」調整至高於43港元，而「孖單」不低於80港元，以及提供補貼。

約40多名Keeta外賣員高舉寫上「WAGE CUT SCAM（減薪騙局）」、「開工搵命博，做到冇尊嚴」和「杯葛KGO」示威牌。（黃偉民攝）

有外賣員指，近3個月Keeta無故降低單價，並舉例指現時午餐繁忙時間Keeta會提供較高單價，但到下午茶時段則會減半，「明明之前40幾至50幾蚊張單，而家30幾蚊，冇理由要硬同你食㗎？」他又說，Keeta剛開業時單價高，全日都維持高價50至60元一張單，惟現在已下跌至30多元，「20幾蚊一張都有出現過！」

外賣員權益關注組成員則指，Keeta去年開始推出「K GO」，是一個為外賣員提供優先派單的計劃。但他指出，如外賣員想獲得優先派單，首先要接受較低的單價，變相令外賣員人工拉低，迫外賣員接受減薪，直言是「向下競爭」、「好似壓住啲外賣員嚟砌」。另外，他又提到，如外賣員不加入「K GO」，系統亦會減少派單，同樣令外賣員收入減少。

有南亞裔外賣員坦言，單價下調已令收入大減，但生活上的開支及駕駛電單車卻非常昂貴，幾乎入不敷支，「So many expenses, Hong Kong is a very expensive city（這麼多開銷，香港是非常昂貴的城市）」，所以生活大受影響。他又批評搶單制度，令駕駛電單車的外賣員非常專注望著手機，而忽略路面情況，導致不少人發生交通意外，期望Keeta可檢討制度。

外賣員權益關注組成員強調，是次行動主要有三大訴求，希望Keeta正視單價愈來愈低的問題、希望重新提供繁忙時間的獎賞，以及檢討「搶單」和「K GO」計劃。

《香港01》已向Keeta查詢事件。