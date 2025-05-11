元朗紅VAN撞車．內情｜疑涉勝和同門內訌　消息：爭小巴生意積怨

元朗大棠路昨日（10日）發生的狂亂駕駛及刑毀案，一輛小巴及私家車相撞後，爆發扑車及撞人的驚險場面。警方反黑組至少拘捕兩男，同時追緝小巴司機等4名男子。消息稱，事件牽涉荃灣及元朗「和勝和」同門內訌，雙方疑因爭奪來往荃灣至大棠的小巴生意而積怨。



據了解，其中一名被捕的姓賴（37歲）男子，為活躍於元朗南邊圍的勝和人馬，綽號「姑爺名」，他是子明派系門生，跟隨「姑爺偉」；至於其中一名被通緝的男子為小巴司機，據悉他為「黐線勇」派系人馬，跟隨「新界豬」，活躍於荃灣區。



案發於昨日（10日）上午約10時50分，警方接獲報案，指一輛私家車於元朗大棠路近水蕉新村路、往大棠方向截停一輛小巴，數名男子從私家車下車，疑與小巴司機理論。該輛小巴突然前駛及倒車，兩次撞向私家車；一名男子則以硬物擊打小巴車身，小巴其後沿大棠路往元朗方向逃去。

人員同日中午約12時15分，在元朗欖口村發現該輛私家車，並於元朗仁樂坊拘捕兩名分別姓李（30歲）及姓賴（37歲）本地男子，他們涉嫌「刑事毀壞」，正被扣留調查。元朗警區反三合會行動組正追緝4名男子，包括小巴司機。

早前網上流傳的片段可見，元朗大棠路270號對開，黑色私家車橫亘路中，5名男子下車圍在一輛紅頂小巴前面，似有爭執。（網上片段截圖）

早前網上流傳的片段可見，5名男子圍截一輛紅頂小巴後爭執，小巴踩油衝前撞向私家車，站在私家車後方的3名男子慌忙閃避，其中一人失平衡跌倒，手上鐵通跌在地上。小巴則再繞過私家車入後波，用車尾撞向私家車，一名男子用鐵通扑向車身。惟數男螳臂擋車，有人大叫「雄仔！收嘢！」，最後散開，小巴往元朗市中心方向離開後，他們亦登車離去。