尖沙咀剪刀傷人｜傷者自述：無預兆一腳踢埋嚟　追住我捅5處受傷

尖沙咀昨午（14日）發生傷人案。一名姓黃（26歲）女子於廣東道附近，被一名陌生女子用腳踢及用剪刀刺傷，她手及嘴部受傷；現場另外一名姓鄭（36歲） 女子亦被踢傷，報稱腹痛，兩人雙雙送院治理。其中被剪刀刺傷的女傷者，今日（15日）凌晨時份在社交網站講述事發經過，並張貼展示其傷勢的圖片。



她指，自己昨日原本放假，故邀約朋友用膳，更早已訂好餐廳。惟當步出地鐵站行往商場期間，有一名不相識的女子迎面而來，突然襲擊她：「冇任何動機同預兆，冇對到視線一腳踢埋嚟，力大到上腿瘀咗」，該名女子踢完傷者後離開，女傷者稱：「我上前追問：點解要踢我，我唔識你。隨後佢喺袋度拿出剪刀追住我捅，過程2分半鐘，5處位置受傷。」

尖沙咀廣東道有女子持剪刀刺傷途人，大批警員手持盾牌及穿上防刺背心，進入新太陽廣場搜查，其後押走身穿白衣的女疑犯。（fb香港交通及突發事故報料區/家寶）

女傷者在文中披露，曾在附近吸煙區找過3名男士幫手，但無人協助惟有自救；隨後有一名內地男子上前壓制，女疑兇始用流利普通話說：「放開我啊!」女傷者趁機用電話拍下疑兇樣貌，再報警求助。

她憶述， 事後才得知女疑兇已襲擊多名「風格相似」的女性；並強調「本人無牽連任何情感糾紛、亦無仇人」。由於有網上片段拍攝到女傷者與女疑兇糾纏的經過，有電視台使用了該片段作新聞報道，但女傷者為拍攝到其樣貌而感到不悅：「打碼兇手、唔打碼我，二次傷害」。

尖沙咀廣東道有女子持剪刀刺傷途人，大批警員進入新太陽廣場搜查，當中有警員手持盾牌，亦有警員穿上防刺背心。（fb香港交通及突發事故報料區/家寶）

警方較早時交代案情指，女疑犯在案發前曾在廣東道一商場內喧嘩大叫，並與清潔工人爭執及取出剪刀揮舞，其後再在廣東道分別踢傷兩名途人，其中一遇襲女途人嘗試截停疑犯時，再被對方以剪刀襲擊受傷，其他途人阻止及報警；警方在接獲報案4分鐘已趕到現場，迅速尋獲及制服疑犯，成功防止更多市民受害。據悉，女疑犯被捕後亦已被送院。

女傷者在其社交網站上載其傷勢圖片。(網上圖片)

女傷者在其社交網站上載其傷勢圖片。(網上圖片)