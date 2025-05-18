找換店匯款變黑錢｜無良店結業破產走數　外勞血汗錢化烏有感委屈

一批外勞護理員去年召開記者招待會，控訴於2023年經無良找換店匯款至內地後，資金被凍結或劃扣，血本無歸，促請政府部門加強監管，並協助她們追回血汗錢。有工友入稟小額錢債審裁處獲判勝訴，但找換店已結業，持牌人拒賠錢，更稱已申請破產。兩年後的今日，多名工友仍申索無門，嘆捱更抵夜辛苦賺來的錢化為烏有，直言「委屈又難受」，批評「無良老闆鑽咗香港嘅法律空子（漏洞）」，但不會放棄追討。她們亦提醒大家要小心匯款陷阱，建議自行帶現錢回內地存款最為穩妥。



跟進她們情況的社工指，目前仍有20至30名工友資金被凍結或劃扣。她指不論港人或外勞，均會錯信持牌找換店匯款安全可靠，最終招致損失，促請兩地設立跨境機制協助受害人追款。



工友阿麗去年在記者會上，指匯款被凍結一事令她情緒飽受困擾。（董素琛攝/資料圖片）

明愛荔枝角職工中心社工陳樂彤透露，她們最先接觸到外勞護理員阿麗的個案，之後成立了「外勞護理員權益保障互助組記者會」，以集結其他苦主。阿麗2023年經順達人民幣找換有限公司匯款至內地後，約5.6萬元款項被凍結甚至劃走，她聽從警方及海關的建議，同年自行入稟小額錢債審裁處追討，李姓女董事代表找換店應訊。

據陳指，審理法官判詞提到，找換店利用「艇仔（第三方中介）」的帳戶匯款入客戶內地戶口，若艇仔資金有違法之處，與其關聯的戶口將全部受牽連，此類匯款方式違反了合理的消費協議，裁定阿麗勝訴，找換店應作全數賠償。

但令人失望的是，涉事找換店早在官司審結前已結業，舖面變成吉舖。即使阿麗在勝訴後聯絡到李姓女董事要求還款，但對方以「有限公司註冊」為由，其個人毋須負責，甚至稱已辦理破產，令阿麗追索無門。

除了阿麗外，另外兩名工友阿霞（左）及阿蘭（右），同樣經順達找換店匯款回內地，蒙受損失。（楊婉婷攝）

工友訴苦：我唔係偷、唔係搶、唔係呃！

受順達找換店不良匯款操作拖累的，不僅阿麗一個外勞護理員，不少工友同樣中招。阿蘭兩年前將共約2.6萬元薪酬，匯款回內地胞兄的帳戶，以供兒子裝修之用。怎料兄長翌日告知款項無法提取，戶口顯示異常，連同兄長戶口原本存有的數千元亦一併被凍結。兄妹起初不明所以，苦等解凍，數月後卻發現戶口內款項，合共3.1萬元，被安徽省公安廳刑警隊以涉詐騙為由，全數劃走。

「我唔係偷、唔係搶、唔係呃，我有公司地址可以查，佢（公安）就唔出聲。」阿蘭向安徽公安報警，希望能退還血汗錢，但不獲受理，並著阿蘭回港報案及向找換店追討損失，「你應該捉嗰個艇仔，捉嗰個詐騙分子，你冇可能將我哋受害人嘅錢去補，佢講我唔贏，就趕我走。」

阿蘭戶口內款項，合共3.1萬元，被安徽省公安廳刑警隊以涉詐騙為由，全數劃走。（楊婉婷攝）

離鄉別井來港打工失血汗錢 工友：欲哭無淚

此後，阿蘭奔走於中港兩地相關部門求助，坦言如皮球般被踢來踢去，至今兩年仍苦無結果。找換店的態度亦令其氣憤不已，「擺咗我哋啲錢仲去遊山玩水，仲好囂張，話搵人嚟同佢較量，意思我啲錢點樣，你吹得我脹咩，你話係咪激死人」。

「捱更抵夜賺啲錢，離鄉別井嚟香港做護理，賺到一啲錢被人劃走晒，覺得難受又委屈，欲哭無淚。」憶起兩年來的經歷，阿蘭難掩悲憤。雖然對追回款項不抱太大希望，但她仍會堅持下去。

阿霞因家中裝修及生活急需用錢，故將3萬港元經順達找換店匯入其內地戶口，起初提款無異常，但當戶口結餘約1.3萬元時，戶口被凍結。（楊婉婷攝）

一度解凍後再被凍結 憂遲早被劃扣

另一位受害工友阿霞同樣是2023年匯款，因家中裝修及生活急需用錢，故將3萬港元經順達找換店匯入其內地戶口，起初提款無異常，但當戶口結餘約1.3萬元時，戶口被凍結，向內地銀行查詢，獲悉是珠海市派出所凍結了其戶口。經查詢後，戶口獲解凍，她以為代表已查明清白，便沒急於提取餘款，結果很快又再遭凍結，公安指款項疑似與詐騙案有關，拒絕解封。

兩年過去，阿霞對從找換店追回款項不抱期望，慨嘆是「無良老闆鑽咗香港嘅法律空子（漏洞）」。現在她的戶口仍然在凍結，亦擔心終有一日會被劃扣，血本無歸，但見到互助組其他個案在社工協助下成功解凍，讓她重燃一絲希望，「我唔會放棄，會繼續努力嘗試去追討，希望香港嘅部門畀啲壓力內地。」

工友阿霞上月仍多次聯絡拱北中心查詢解凍進展，但一直無回音。（楊婉婷攝）

香港的找換店由香港海關負責發牌和監管，不少市民及外勞工友視其匯款服務合法安全，但事實上，找換店在內地並無合法合規匯款資格。社工陳樂彤解釋，部分找換店為規避內地法規，會透過內地「艇仔」（第三方中介）的個人戶口進行轉賬，一旦「艇仔」戶口因牽涉洗黑錢等罪行，經其轉賬的款項便會被視為關聯資金而受影響。

逾20工友戶口仍凍結或被劃扣 促設跨境機制支援

她透露，互助組成立後，合共接獲逾60宗個案助，涉款達300萬元，最高一筆逾10萬元。經歷多個月的努力，包括與海關開會，現時部分工友的戶口已獲解凍，但逾20外勞戶口仍凍結或被劃扣。由於外勞在港打工，難以不斷奔波兩地、穿州過省追討，她促請本港與內地更高層級的部門設立跨境機制，更有效地跟進及支援個案，更要思考如何協助一些款項已被劃扣的受害人，「海關可以施壓找換店，督促佢盡快賠款，但有啲真係倒閉嘅找換店，其實海關都話好困難。」

外勞護理員權益保障互助組曾到到政府總部遞信，懇請特首及中央介入保障外勞追回血汗錢。（資料圖片）

海關：與內地執法機構聯繫 探討更有效處理方法

海關回覆查詢指，於2024年至2025年第一季，海關共接獲792位人士有關匯款或銀行戶口遭凍結的求助，就所有的個案，海關已聯絡求助人士並作出跟進。經海關介入後，直至2025年首季已有245位求助人士透過雙方協商處理有關情況。海關正跟進其餘求助個案，亦與內地相關執法機構聯繫，探討如何更有效協助消費者處理匯款，在內地銀行戶口後遭凍結的情況。

在保障消費者方面，海關不時透過社交媒體及派發單張，向大眾宣傳如何選擇合法的找換及匯款服務和留意洗黑錢陷阱。海關在2024年至2025年首季為新來港的勞工舉辦超過110場講座，向超過14,000名僱員作宣傳及教育。此外，海關亦定期舉辦講座及派發通告提醒金錢服務業界遵從《條例》的規定及消費者保障的法規。

海關提醒消費者應光顧持牌的金錢服務經營者。在選擇匯款服務時，需考慮一些過度優惠的匯價是否隱藏了風險，並要保留交易單據及相關紀錄。

海關又指，如金錢服務經營者被發現其匯款安排令收款帳戶遭內地當局凍結的情況，海關會向其施加特定的牌照條件，要求金錢服務經營者加強保障滙款渠道的安全性。若有關情況持續，而金錢服務經營者又未能妥善處理消費者的求助，其牌照有機會被暫時吊銷或撤銷。