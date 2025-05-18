找換店匯款變黑錢｜內地律師稱拘留罕見剖析原因　大狀籲正規匯款

近年屢有港人經找換店匯款至內地，不慎收到「黑錢」，賬戶慘被凍結，甚至款項被劃扣，血本無歸。《香港01》早前訪問一名受害港人鄧先生，他在內地遭刑事拘留，關押在看守所28天，最終查明清白才獲釋放。有內地律師形容情況罕見，除非公安有直接證據指認港人與案相關，或者港人在調查過程表現不合作惹疑，否則大多只會凍結帳戶，甚少會傳喚、上門問話。他提醒若賬戶不幸被凍結，應保持冷靜，積極主動與公安溝通，並充分準備和提交相關證據以證清白。



執業大律師提醒，為了避免戶口被凍結，甚至劃扣而血本無歸，最好是找有名氣、信譽可靠的找換店，或是找銀行匯款。（王海圖攝）

本港執業大律陸偉雄指出，因為找換店並非官方匯款機制，當客戶透過他們匯款至內地，他們是通過第三者戶口轉款，「佢哋（找換店）只係朋友打電話上去，希望將錢匯入某個戶口」，若該些戶口本身已收集了黑錢，或是被不法分子利用戶口作犯罪活動，黑錢在戶口間流通，便有機會連累客人收款戶口被凍結。

為了避免戶口被凍結，甚至劃扣而血本無歸，陸偉雄表示，最好是找有名氣、信譽可靠的找換店，或是找銀行，「有人話銀行有上限、有限額，但冇辦法，我哋寧願麻煩一點，分幾次匯款，好過一筆過墮入陷阱，後果無法預計」。

廣東星辰律師事務所合伙人陳勝南解釋，只要證明款項是來自個人匯款，即使匯款渠道不太合規，公安都會釋放。（視像訪問截圖）

廣東星辰律師事務所合伙人陳勝南則解釋，香港找換店在內地沒有經營資格，在內地進行資金支付結算需要取得特殊許可，而且找換店在內地沒有分支機構或關聯公司，故其將客戶的款項匯入內地帳戶，大多是透過第三方帳戶，這些帳戶的資金有機會涉及詐騙案黑錢。

一般情況下，內地公安若要拘留收款港人，通常需要掌握較為直接的證據，證明該港人涉嫌參與了相關的刑事犯罪活動。例如，有案件受害人或犯罪嫌疑人的供述直接指認該港人，或者有清晰的資金流向證據，顯示款項從受害人賬戶直接轉移至港人賬戶。此外，港人接到公安傳喚時，如果表現極度不配合，甚至出現抵抗行為，也可能導致拘留。

市民鄧先生涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪被司法扣留，內地律師指情況罕見。（王譯揚攝）

然而，陳勝南強調：「一般情況下，只係收到黑款嘅人，係唔知情、唔參與嘅情況下，係不會受到司法（刑事）拘留的。」內地公安大多會採取銀行帳戶凍結措施，較少主動傳喚或上門尋找涉事港人，「更多嘅情況是，事主（港人）主動聯繫公安，而唔係公安聯繫事主。」

他建議，一旦發現內地賬戶被凍結，應主動聯繫公安，解釋款項來源及匯款渠道，例如是通過哪家找換店、以何種方式匯入，以及匯款到內地的用途。同時，提交完整證據鏈，包括由銀行轉帳予找換店的流水、若是現金交易，需提供合理的現金來源證明，如糧單、銀行取款憑證；找換店的匯款通知單；證明該筆人民幣款項在內地具體合法用途的文件。

鄧先生在戶口一度被解凍後，銷毁匯款通知單，內地律師提醒，要保留並向公安提交證據以證清白。（王譯揚攝）

陳律師表示，如果能證明資金往來的合法性以及自身與刑事案件無關，「基本上公安比較大可能性唔會對你進行任何偵查」。部分情況下，例如款項是應急之用，公安在核實證據後有機會酌情處理，直接解凍，但目前大多是保持凍結，由內地法院決定劃扣，還是解凍戶口。

他又提醒，內地騙案猖獗，公安對跨境匯款都較嚴謹，而且刑事案追溯期長達10年，即使匯款後當下沒問題，數年後帳戶仍可能被凍結，如果不想惹麻煩，應以正規方式匯款。