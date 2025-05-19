蘇屋邨14歲男童房間藏$8300「太空油毒品」　父大義滅親舉報

長沙灣警區昨日（18日）晚上約7時20分接獲一名50歲本地男子報案，懷疑其兒子在長沙灣蘇屋邨一個單位管有危險藥物。



警員接報到場，經調查後，在該單位一名14歲男童的房間內檢獲26粒含懷疑依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）煙彈及一支電子煙加熱器。人員遂以涉嫌「管有危險藥物」將其拘捕，他現正被扣留調查。



警員接報到場，經調查後，在該單位一名男童的房間內檢獲26粒含懷疑依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）煙彈及一支電子煙加熱器。

案件中檢獲的毒品市值共約8300元。案件交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。

警方重申，太空油毒品已被列為受管制危險藥物，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。若任何人為未成年人獲取或向未成年人供應或販運危險藥物，警方會引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。警方呼籲市民提高警覺，切勿以身試法。