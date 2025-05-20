警旺角搗破毒窟拘6人　檢獲$4900毒品　案件提堂

警方表示，旺角警區特別職務隊根據線報及經深入調查，昨日（19日）在區內進行打擊毒品行動，突擊搜查奶路臣街一個單位，檢獲約3.3克懷疑海洛英、約1.2克懷疑可卡因、約0.9克懷疑冰毒、約20粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食毒品工具，包括冰壺、錫紙及打火機等，行動中檢獲的毒品總市值約4,900元。



警方拘捕一人。（警方提供）

警員在該單位拘捕一名48歲姓馮本地女子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」。另外，單位內3名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎44歲至61歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。

多人被捕。（警方提供）

該名48歲被捕女子已被控一項「經營毒窟」罪及一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日（20日）上午在西九龍裁判法院提堂。其餘被捕人則獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。