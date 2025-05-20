水警聯海關將軍澳檢$690萬私煙　數男登快艇往內地方向逃去

警方聯同海關今日（20日）凌晨在將軍澳一帶進行反走私行動，檢獲154萬支懷疑私煙，估計市值約690萬元，並扣查有關涉案貨車。



行動中，人員發現一艘可疑快艇駛至將軍澳南海濱長廊的岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員見狀後採取行動，數男隨即乘船逃去。



行動中，人員共檢獲690萬懷疑私煙。（警方提供）

警方表示，懷疑近日有人在將軍澳一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警港口分區聯同海關海域聯合特遣隊人員今日凌晨在將軍澳一帶進行反走私行動。行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至將軍澳南海濱長廊的岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。

人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截和搜索，惟涉案快艇最終逃離香港南面水域往內地方向駛去。最終，人員在現場共檢獲154萬支懷疑私煙，估計市值約690萬元，應課稅值約510萬元，並扣查有關涉案貨車。案件交由海關人員繼續跟進調查。

警方重申，買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。