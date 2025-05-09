海關連破3宗遠洋船走私案　5貨櫃檢大批電子產品值$1.2億

香港海關連破3宗涉嫌利用遠洋船的走私案，檢獲大批懷疑走私電子貨物及零件，估計市值共約1.2億元。



海關透過情報分析及風險評估，於4月30日及5月1日，在葵涌貨櫃碼頭鎖定兩艘準備由香港，分別前往巴基斯坦和泰國的遠洋船作檢查，並在5個貨櫃內，檢獲大批懷疑走私電子貨物及零件，包括中央處理器、電腦主機、伺服器、硬碟和電腦配件。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。



海關檢獲大批懷疑走私電子貨物及零件，包括中央處理器、電腦主機、伺服器、硬碟和電腦配件，估計市值共約1.2億元。（海關提供）

海關是負責遏止走私的主要執法機關，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關強調，法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。