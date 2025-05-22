36歲內地男遊客持彷製步槍搭港鐵被捕　被控遊蕩罪昨日已提堂

一名內地男遊客涉嫌在港購買兩支仿製槍，本周一（19日）手持步槍及手槍現身鬧巿乘坐港鐵，引起巿民恐慌報警。警方同日在佐敦吳松街拘捕該名36歲男子，涉嫌管有仿製槍械。



警方今日（22日）表示，被捕男子被控一項「遊蕩」罪。案件已於昨日（21日）在九龍城裁判法院提堂。



警方檢獲兩支槍、彈匣及彈珠等。（林澤鋒攝）

事發周一（19日），警方於上午6時40分接獲巿民報案，指在港鐵尖沙咀站，目擊一名男子持疑似步槍及手槍向車站月台進發。警方隨即翻看「銳眼」計劃安裝的閉路電視展開追蹤，最後發現疑人在月台上車後，於佐敦站落車，並往上海街方向前行。

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同時下午2時，警方在吳松街截獲該名36歲內地男子，將他押返賓館，結果檢獲其攜帶的兩支仿製槍械、彈匣、加壓器及膠彈珠，並隨即以涉嫌「管有仿製槍械」將他拘捕。他現正被扣留調查，案件交由油尖警區重案組跟進，槍械則被送往檢驗，以確定是否符合相關規例及條例。

警方調查後相信，疑人是單獨行事，並非結合任何組織或同黨，亦非前往襲擊，惟動機仍在調查。崔指出，他光天白日下攜帶仿製槍械，且槍械毫無包裝，引起巿民恐慌。根據《武器條例》（第217章）第4條，任何人管有違禁武器，例如鐵蓮花及伸縮棍等，即屬犯罪，可處監禁3年。