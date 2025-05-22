將軍澳綫暫停｜候車翁爆口角　警安撫：地鐵壞咗冇辦法　都要排隊

港鐵今日（22日）接近放工時間電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停；大批乘客改搭其他交通工具。其中北角英皇道巴士站現「人龍」，更一度湧出馬路，酷熱天氣警告下，不少人大汗淋漓，卻遲遲未能上車。



晚上近8時，仍有大批市民在場等候巴士。現場可見，一輛巴士抵達時，數名警員大叫有車，「人龍」即按指示排隊登車，警員除有耐性地維持秩序，「唔使急唔使急，慢慢嚟，一個一個嚟，唔該，唔好逼，睇住，慢慢嚟。」同時，警員亦協助巴士車長留意人數，「差唔多喇差唔多喇，冚門喇」；同時安撫未能上車的乘客，「唔使急，上返行人路，好快有車嚟。」



由於遲遲未能上車，不少市民一度鼓譟，多名警員解釋及高呼：「無論係邊個，都要排隊！」亦有一名老翁與警員發生口角，一名警員耐心安撫，「唔好心急，冇辦法，地鐵壞咗，我哋都冇辦法，我哋會安排喇。」



晚上近8時，北角站對開巴士站仍有大批「人龍」。（戴慧豐攝）

將軍澳綫暫停，大批乘客改乘巴士，英皇道行人路上逼滿人潮。（戴慧豐攝）

▼ 北角站情況 ▼



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