地盤工中暑亡｜死者曾求工友買水　家屬批大判不作為：其實唔使死

沙田威爾斯親王醫院重建地盤一名42歲姓張男工人，周三（21日）工作時懷疑中暑，昏迷送院後不治。今日（23日）約7名死者家屬到富山公眾殮房認屍，死者妻舅表示，死者當日早上已多次向工友求救買水飲，午飯後又脫下衣服走動，懷疑神志不清，出現中暑先兆。但地盤安全主任僅提供一支寶礦力，沒有帶他到休息室或降溫，任由死者最後走入地盤禁區後死亡，家屬直斥大判放棄黃金救援機會：「其實我姐夫可以唔使死！」



今日（23日）死者家屬到富山公眾殮房認領遺體。（黃學潤攝）

地盤主管察覺有異常 但僅給予一支寶礦力

死者的舅仔黃先生表示，昨日與大判中國建築及二判代表會面了解事發當日情況，人員聲稱當日中午死者午飯過後，突然脫下衣服走動，地盤主管察覺有異常，遂叫安全主任前來協助，安全主任曾詢問死者身體有何不適，最後只提供一支寶礦力，就讓他留在原地。黃先生指，其後「（死者）自己亂跑亂跳，衝咗落去一個地盤禁區，然後死亡」 。他指，「好奇怪，地盤咁緊張嘅工作，連主管都認為有問題，去停低叫安全主任上嚟，啫係證明有問題，係求救信號來，點解上到嚟之後，只係畀咗支寶礦力佢？就（讓死者）繼續留喺現場。」

家屬指神志不清是中暑先兆 質疑大判放棄黃金救援機會

黃先生表示在酷熱天氣警告下，神志不清已是中暑先兆，質疑安全主任為何不帶其姐夫到休息室，惟昨日大判向家屬交代指當時判斷死者沒有需要到休息室。黃先生直斥大判匪夷所思，放棄黃金救援的機會。

對於昨日勞工處指地盤有進行防暑措施，黃先生反駁指，死者已經有中暑的先兆，並發出求救信號，但地盤竟沒有為他降溫，又沒有提供風扇及水，反要他一直戴著安全帽，而且僅提供了一支寶礦力，「係乜嘢防暑設施都無用到，乜都無用過就死咗，呢啲嘢係咪擺設嚟？」

翻查死者手機發現 當日多次請求工友幫忙買水

黃先生翻查姐夫的手機發現，原來當日早上8時22分他已多次請求工友幫忙買水，工友於25分鐘後回覆指自動售賣機已沒有飲料可賣。黃先生續指，姐夫每日都會自帶兩支大水上班，惟當日恰好沒帶水，所以才要去買水，激動說：「一個人頸渴無水，畀烈日當空曬住，要向工友求救，你哋係無作為！」

黃先生又指，地盤沒有閉路電視拍攝到事發經過，未知姐夫進入禁區後究竟發生何事，他要求大判解釋情況，事件是否涉及人為疏忽，「點解可以眼白白見一個生命流失？」並指家屬需要一個答案。他相信有工友目睹整個情況，但暫時未接觸他們，暫時亦未與公司及勞工處商討。

死者父親（右）接受訪問老淚縱橫，指兒子送院時身體已僵硬，雙手「握實拳頭」，質疑他已失救一段時間。（梁偉權攝）

42歲死者張文禮為日薪外判工人，擔任地盤石屎工作接近10年，四出奔波到不同地盤工作。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文較早時表示，他今日在地盤4樓「天面」工作時，懷疑中暑不適，送院後不治。

勞工處發言人表示，當勞工處發出工作暑熱警告時，僱主須在警告生效期間參照《預防工作時中暑指引》提供的準則和建議，為處於戶外或沒有設置空調系統的室內工作環境的僱員，根據其工作的勞動量和其他相關熱壓力風險因素所作出的評估，並在合理地切實可行的情況下按不同級別的工作暑熱警告每小時安排適當的休息時間，以減低僱員中暑的風險。

僱員須遵照指示按時休息，如工作期間出現熱疾病的症狀，例如頭痛、頭暈、口渴、噁心，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知僱主／管方作出適當行動。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，雖然天文台發出酷熱天氣警告，惟沒有黃色工作暑熱警告。她認為天文台量度的數據與地盤實際溫度有差距，建議地盤應設立自行測溫的措施及儀器，如果見到溫度高，應準備防中暑防曬措施，提供足夠食水、遮蔭地方、風扇及手袖；亦需減少工友露天工作時間，並鼓勵工友在不適的情況下盡快休息。

據悉，涉事工地屬威爾斯親王醫院擴建工程。（梁偉權攝）

警方表示，於今午3時32分接獲地盤人員報案，指發現其42歲姓張男同事倒臥於地盤內。救援人員趕至，張男昏迷被送到威爾斯親王醫院搶救，其後證實不治，死因有待驗屍後確定。初步調查相信，張男於工作期間暈倒。據知他當時負責在地盤醣天位置倒石屎，其後於一處有蓋位置被發現暈倒。