威院地盤工疑中暑亡｜勞工處正調查事件　稱工地已做足防中暑措施

沙田威爾斯親王醫院重建地盤一名男工友昨日在工地內懷疑中暑暈倒，送院搶救後不治。勞工處副處長（職業安全及健康） 馮浩賢指為事件感到難過，處方正在調查，初步顯示涉事工地已做足防中暑措施。他又強調，中暑是可以預防的，不論有沒有《預防工作時中暑指引》，僱主都應安排工友定時休息。



另外，有機構質疑《指引》門檻過高，馮浩賢說，去年處方與天文台商討過，已作出微調，尤其指引剛推出時，容易被批評「落波」時機令市民感到困惑，現時就解除相關警告已有改善，市民不會有「彈出彈入」的感覺。



死者父親（右）接受訪問老淚縱橫，指兒子送院時身體已僵硬，雙手「握實拳頭」，質疑他已失救一段時間。（梁偉權攝）

事發在威爾斯親王醫院重建地盤。（梁偉權攝）

稱工地已做足防中暑措施 事位發位於陰涼處

昨午3時32分，警方接獲沙田銀城街30至48號一地盤的職員報案，指一名男工人懷疑中暑暈倒。救援人員趕到現場時，42歲姓張事主仍然昏迷，被送往威爾斯親王醫院搶救後不治。

馮浩賢形容事件屬不幸，處方感到難過，並對死者家屬致以慰問。昨日勞工處同事已即時到場搜證。他透露，涉事工地已做足防中暑措施，而且事發位置在陰涼處，處方仍需時調查。

馮浩賢強調，無論有沒有《指引》，僱主都應安排工友每隔一段時間要休息，即使時值秋涼也好。他指，僱主要做好風險評估，安排休息時間等，防止工友中暑。

勞工處副處長（職業安全及健康） 馮浩賢指為事件感到難過，當局正在調查。（資料圖片）

目前工作暑熱警告需待天文台發出極端酷熱天氣警告才會生效，被問到有關門檻是否過高，馮浩賢表示，去年處方與同天文台商討過，得出的結論是雙方會互相配合，當天文台發出極端酷熱天氣等警告時，勞工處會同步發出工作暑熱警告。

他又說，警告剛推出時容易被批評，特別就解除警告方面，即「落坡」的時機令人感困惑。他指，現時已微調「落波」安排，市民不會有「彈出彈入」的感覺。

事主昏迷被送往威爾斯親王醫院搶救，惜返魂乏術。（梁偉權攝）

有機構指，處方的「暑熱指數」僅以兩個地點作為指標，未必可反映實際溫度，馮浩賢強調工作暑熱警告是全港性參考，方便工地負責人參考。處方贊成機構自行設訂預防中暑措施。

他續說，希望僱主及僱員重視預防中暑，只要做好預防措施，應能確保避免大部分中暑。他又表示，因應不同狀況，工地需要不同設備，因此事先評估很重要。

據悉，涉事工地屬威爾斯親王醫院擴建工程。（梁偉權攝）

至於執法方面，馮浩賢指去年共巡查了超過2.3萬個工地，共發出1031宗警告。他希望透過指引提醒僱主做好預防措施，未來處方會加強巡查，亦從來都不排除作出檢控。他指，一般而言，處方巡查時見到不理想情況會先作警告，馮浩賢指大部分僱主或工地負責人都願意配合，沒有出現抗拒情況；如有強烈不合作，處方便會作出檢控。

至於中暑工傷補償，馮浩賢指賠償需要時間，而大部分僱主都會負責，相關情況過去十多年持續有改善。他續稱，在各方努力改善下，職安健問題長遠走勢有下跌，死亡數字也有輕微下跌，前年過20宗，去年跌至14宗，不過「沒有最好，只有更好」，希望未來可令職安健越來越改進。