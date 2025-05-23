華貴邨華愛樓連日停電　管理處籲勿同時用電器　居民批無稽促處理

薄扶林華貴邨華愛樓今年1月初電錶房失火停電，當時搶修數日後，華愛樓5至20樓仍因跳掣再度停電。火警距今將近5個月，有居民向《香港01》表示，大廈5至12樓一連兩晚多次停電，懷疑大廈電力至今尚未完全恢復。管理處亦張貼通告，要求居民通力合作，切勿同時使用家居電器，以免造成電壓超負荷而停電。居民大呻近期天氣炎熱，開冷氣用電大增。居民直斥管理公司「無稽」，促請當局盡快處理問題。《香港01》正向管理公司、機電署及港燈了解。



前日（21日）華愛樓5至12樓跳掣停電，可見多個單位漆黑一片。（南區區議會張偉楠facebook圖片）

今年1月9日薄扶林華貴邨華愛樓地下一個電錶房起火，並傳出爆炸聲，居民蘇小姐指自此華愛樓的單位及電梯不時停電，要人員進行電力搶修及檢查，物業管理公司亦曾向蘇小姐承認大廈電力供應自火警後仍未能正常運作。

前日（21日）晚上約9時半，蘇小姐聽到樓下電錶房發出「砰」一聲，繼而其單位就停電，另鄰居亦向她提到，當晚深夜時份曾再次停電。經了解後，蘇小姐發現5至12樓全層20個單位前晚出現跳掣停電。近日氣溫上升，蘇小姐相信不少居民有開冷氣，導致電量超出負荷而跳掣。

相隔4個月，薄扶林華貴邨華愛樓一連兩晚發生停電。（讀者提供）

物業管理公司昨日（22日）發出通告，指21日晚上10時56分及零時15分恢復電力供應，指停電原因相信是「華愛樓電量突然飆升，造成電壓超負荷而跳掣停電」，將派員盡快進行改善電力工程。惟昨日晚上，華愛樓5至12樓晚上8時半及晚上11時又再兩度停電。

物業管理公司派通告，籲居民「家居電器切勿同時使用」，例如同一時間開啟冷氣、乾衣機、熱水爐。（讀者提供）

蘇小姐提到，如有居民需要以儀器維生，擔心停電會影響儀器運作；此外，由於無法估計停電時長，增加居民精神壓力，亦有機會令雪櫃內的食物變壞；加上夏天將至，擔心停電後無冷氣、無風扇，容易令長者感不適。

物業管理公司在通告上呼籲居民「家居電器切勿同時使用」，例如同一時間開啟冷氣、乾衣機、熱水爐；或同時開啟家中多部冷氣。蘇小姐直斥「無稽」，質疑為何火警發生至今已近5個月，為何當局仍未完成復修，促請當局盡快處理問題，為居民供穩定電力供應。

今日（23日）下12時許，華貴邨華愛樓居民在社交平台指大廈再次停電，指「平均隔2個鐘停一電」。

今日（23日）下12時許，華貴邨華愛樓居民在社交平台指大廈再次停電，指「平均隔2個鐘停一電」。

港燈發言人回覆查詢指，1月9日火警起源為華貴邨華愛樓地下一個客戶電掣房內有裝置起火冒煙，事件後港燈的電力供應一直維持正常，近日大廈停電與港燈無關。由於為華貴邨華愛樓正使用臨時電力裝置供電，待其永久電力裝置維修完畢，港燈將會為客戶提供檢驗及協助。

《香港01》正向管理公司及機電署了解。