華貴邨停電｜區議員：承辦商將加大電壓　料8月完成新供電系統

薄扶林華貴邨華愛樓今年1月初電錶房失火停電，火警距今近5個月，大廈5至12樓一連兩晚多次停電，疑大廈電力至今尚未完全恢復，居民叫苦。南區區議員張偉楠向《香港01》透露，民政署及關愛隊事後派員協助，他亦向管理公司及承辦商了解。



張指，承辦商將於下周一及周三，進行加大電壓工程，解決現時大廈供電問題。由於年初火警導致電錶房嚴重損毁，張偉楠引述管理公司指，承辦商現正研究重設新供電系統，預計今年8月完成工程。



前日（21日）華愛樓5至12樓跳掣停電，可見多個單位漆黑一片。（南區區議會張偉楠facebook圖片）

今年1月9日，華貴邨華愛樓地下一個電錶房起火，並傳出爆炸聲，居民蘇小姐指自此華愛樓的單位及電梯不時停電，要人員進行電力搶修及檢查，物業管理公司亦曾向蘇小姐承認大廈電力供應自火警後仍未能正常運作。

至近日，管理處張貼通告，呼籲居民「家居電器切勿同時使用」，例如同一時間開啟冷氣、乾衣機、熱水爐；或同時開啟家中多部冷氣。有街坊直斥「無稽」，質疑為何火警發生至今已近5個月，為何當局仍未完成復修，促請當局盡快處理問題，為居民供穩定電力供應。

前日（21日）華愛樓5至12樓跳掣停電，可見多個單位漆黑一片。（南區區議會張偉楠facebook圖片）

前日（21日）晚上約9時半，蘇小姐聽到樓下電錶房發出「砰」一聲，繼而其單位就停電，另鄰居亦向她提到，當晚深夜時份曾再次停電。經了解後，蘇小姐發現5至12樓全層20個單位前晚出現跳掣停電。近日氣溫上升，蘇小姐相信不少居民有開冷氣，導致電量超出負荷而跳掣。

相隔4個月，薄扶林華貴邨華愛樓一連兩晚發生停電。（讀者提供）

管理公司昨日（22日）發出通告，指21日晚上10時56分及零時15分恢復電力供應，指停電原因相信是「華愛樓電量突然飆升，造成電壓超負荷而跳掣停電」，將派員盡快進行改善電力工程。惟昨日晚上，華愛樓5至12樓晚上8時半及晚上11時又再兩度停電。

物業管理公司派通告，籲居民「家居電器切勿同時使用」，例如同一時間開啟冷氣、乾衣機、熱水爐。（讀者提供）

今日（23日）下12時許，華貴邨華愛樓居民在社交平台指大廈再次停電，指「平均隔2個鐘停一電」。

港燈發言人回覆查詢指，1月9日火警起源為華貴邨華愛樓地下一個客戶電掣房內有裝置起火冒煙，事件後港燈的電力供應一直維持正常，近日大廈停電與港燈無關。由於為華貴邨華愛樓正使用臨時電力裝置供電，待其永久電力裝置維修完畢，港燈將會為客戶提供檢驗及協助。