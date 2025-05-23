樂華北邨女童伴母屍｜缺課12日老師家訪證無恙　周日婆孫3人共膳

牛頭角樂華北邨一名患有哮喘的40歲女住戶倒斃屋內，其3歲女兒疑伴屍4日後，今早（23日）拍閘哭喊驚動鄰居，始揭發事件。消息稱，涉事家庭並非單親家庭，惟丈夫目前正在服刑，故由死者獨力照顧女兒。死者近年失業，有經濟及照顧女兒壓力，故平日需要母親借錢接濟，偶爾母親也會幫忙照顧女兒，但她沒有尋短念頭。女童上周初起缺課，老師致電了解無果，曾登門家訪，證實母女無恙，獲告知女童不適未能上學，老師見沒異常便離開，自此女童一直缺課。本周日（18日），外婆及母女曾一同共晉晚餐，死者當時沒有異樣。



樂華（北）邨秉華樓一名女子倒斃屋內，遺體由仵工舁送殮房。（梁偉權攝）

消息稱，死者曾從事髮型師，但失業至少6年。現時母女居住的單位，戶主為死者奶奶，她近年遷入護老院，因此在丈夫入獄後，僅死者一人獨力照顧3歲女兒。

女童上周一（12日）起沒有上學，學校老師多次致電死者不獲回覆，遂於上周四（15日）、即8日前家訪，母女當時均在家中，死者向老師解釋女兒不適無法上學，老師未有發現異常遂離開，此後女童繼續缺課。

另外，據了解，死者曾於周日（18日），帶同女兒前往外婆住所晚膳，之後雙方未有聯絡；外婆至今日接獲通知，始驚悉與愛女陰陽相隔。伴母屍多日的3歲女童，連日來懷疑單靠家中餅乾、麵包和水充飢；她沒有表面傷痕，清醒被送到聯合醫院檢查。

女死者的母親到現場了解情況後往警署提供資料。（翁鈺輝攝）

事發於今日上午11時20分，樂華北邨秉華樓住戶聽到附近一個單位傳出小童哭聲，並聽到其拍打鐵閘，擔心有問題，於是通知保安，保安遂知會房屋署。房屋署職員報警求助，指懷疑有小童在上址被不恰當對待。

同時，房署職員、保安、單位女住戶的母親，上門用鎖匙開門，發現40歲女住戶倒臥屋內一睡房的床上，經救護員檢驗證實已告不治。現場消息指，初步資料顯示，女事主患有哮喘病30年，疑離世4天，遺體出現屍斑，死因有待調查。警方經調查後，相信其3歲女兒並無受到不恰當對待，安排她送院檢查，並找來社工及女童就讀學校的老師了解情況。

救援人員到秉華樓調查。（翁鈺輝攝）

救援人員到秉華樓調查。（翁鈺輝攝）

秉華樓有女子倒斃屋內，遺下一名年幼女童。（翁鈺輝攝）