網民用foodpanda訂餐食物遭充公　入境處登門通知黑工外賣員被捕

一名網民近日在社交平台分享一則用外賣平台foodpanda訂餐的罕見經歷，他們訂餐後等來的不是外賣員及食物，而是入境處職員。原來負責送餐的外賣員懷疑是非法勞工，已被入境處拘捕，連該份外賣亦因作為證物而被充公，負責落單的同事更要協助「落口供」提供資料。《香港01》正向入境處及foodpanda查詢。



該名網民於本周一（5月19日）在Threads發文指，當日同事用foodpanda向一間韓國餐廳落單叫外賣，外賣平台的介面顯示一名電單車手接單，並於下午2時取餐準備送遞，豈料最終登門的卻是兩名入境處職員。當時職員解釋，負責送遞的外賣員涉嫌做「黑工」，已經被捕。

該網民又透露，該份外賣已被充公作為證據，負責落單的同事更需協助入境處提供資料，包括核對訂單號碼、落單時間，以確認被捕的外賣員已接了該份訂單。他指入境員職員上門時，「HR（人事部）姐姐都嚇親，以為係我哋公司有黑工」。

而負責落單的同事亦在帖文下留言，抱怨曾向foodpanda要求退全款，但平台稱被捕外賣員不肯退款，竟要求他直接與餐廳聯絡及商討退款事宜。該同事向網民求助：「開咗6次chatroom，先話送一張10蚊優惠券畀我。仲要喺啲chat中間會kick out 你。點部署？」該名同事其後再更新情況，指「foodpanda 終於打嚟話同意取消單同退款」。

帖文引起網民熱議，有逾200個留言，有人同情事主經歷：「好慘，食個外賣搞到咁。」亦有人笑言：「個外賣可能係呈堂證物。到時應該發臭。」

翻查資料，近年入境處等執法部門一直有打擊外賣平台上的黑工問題，並揭發不少外賣員為「黑工」，不少被捕的南亞裔人士，每月支付約3,000港元租金，租用他人帳號從事外賣工作。而當黑工取得帳號後，會去餐廳提取外賣訂單，送往顧客的指定地方。資料顯示，外賣員每完成一宗外賣訂單，可在外賣平台賺取港幣20至35元報酬，有些人租用長達8至9個月。