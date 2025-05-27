屯門公路爆水管｜水務署：下午6時前重開中快線　8時後再封路維修

屯門公路深夜爆水管，水務署通宵搶修未果 ，今早（27日）返工返學時間屯門出九龍大塞車，多條巴士改道。水務署今午於「滴惜仔」facebook公布，已確認涉事水管漏點在屯門公路慢線下；工程團隊計劃於下午4時展開臨時道路恢復工程，並在今日傍晚6時前，重開屯門公路中線及快線。



署方續指，工程團隊會於今晚8時交通繁忙時段高峰後，暫時封閉慢線；並在晚上9時暫時封閉中線，以進行食水主幹管的維修工程，以爭取明日早上交通繁時段前全面重開屯門公路。該署正密切跟進相關工程進展，並會於稍後時間提供進一步更新。署方對是次事故為市民及駕駛人士帶來的不便深表歉意，並感謝各方的耐心與配合。



屯門公路爆水管，水務署計劃於傍晚6時前重開中線及快線，至晚上8時繁忙時間後，陸續再次封路維修。（王譯揚攝）

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水務署表示2工程人員正尋找漏點以進行水管修復工程，並加強泵水以減低路面的積水，但修復完工時間未明。（Pang Ronald／屯門公路塞車關注組）

運輸署下午1時許宣佈，屯門公路（往元朗方向）近新墟、皇珠路（往屯門公路方向）交通繁忙，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。（Tiff Tiff／屯門公路塞車關注組）

多條巴士路線需要改道行駛，包括A33, A33X, A36, A37, E36, E36A, E37（往屯門/元朗/天水圍方向），路線60M, 60X, 61X, 62P, 62X, 259D, 259E, 259S, 259X, 260B, 263, 263A, 263B, 263C, 960B 往九龍方向及B9往香園圍口岸現分流需改路行駛，沿途車站不受影響。港鐵巴士K54亦需改道。

運輸署下午1時許宣佈，屯門公路（往元朗方向）近新墟、皇珠路（往屯門公路方向3交通繁忙，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

屯門公路早上塞車情況



受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Nick Sze／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Dennis Leung／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Eeyo Re／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）